Бишкек

Мы выбежали, пока убийца перезаряжал оружие, — посол И.Жунусов об убийстве российского посла в Анкаре

Мы выбежали, пока убийца перезаряжал оружие, — посол И.Жунусов об убийстве российского посла в Анкаре
presskg

Посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов, ставший свидетелем убийства посла России Андрея Карлова в Анкаре, во время стрельбы не пострадал. О том, что произошло накануне вечером, он рассказал агентству АКИpress.

Посол был приглашен на открытие фотовыставки «Россия глазами турок», которое проходило вечером 19 декабря в Анкаре.

«Я, посол Узбекистана и Андрей Геннадьевич [Карлов] вместе стояли и беседовали. Затем начал выступать Андрей Геннадьевич, через полторы-две минуты парень начал стрелять в посла. Я видел этого парня, ведь мы стояли в самом центре, а сзади нас стоял он один. Я подумал, что он сотрудник охраны, потому что у него был на груди значок», — сообщил И.Жунусов.

«Стрелявший закричал «Аллах Акбар» и приказал всем лечь на землю. Он кричал, что убьет тех, кто подымет голову. Когда он начал стрельбу, мы хотели выбежать, но кто-то поставил мне подножку и я упал. Мы все лежали рядом, в трех метрах от террориста», — рассказал посол.

«Мне было хорошо его видно и я заметил, что у него закончились патроны. В момент, пока он менял магазины, мы выбежали. Нас было 20-25 человек. После того, как мы убежали, он возобновил стрельбу в воздух. После нас возможности убежать остальным не было», — рассказал он.

 

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