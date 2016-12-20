Население Ракки будет сражаться за ИГ

Страх перед возможным геноцидом со стороны курдов заставляет арабов поддерживать джихадистов

В случае штурма Ракки курдскими силами местное арабское население, напуганное резней в иракском Мосуле, встанет на сторону боевиков ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая группировка), считают американские военные. Поэтому сейчас Пентагон спешно формирует бригады из этнических арабов для освобождения столицы провозглашенного экстремистами халифата.

По словам полковника Джона Дорриана, официального представителя штаба операции «Несокрушимая решимость», сейчас для «Сирийских демократических сил» готовится пополнение из 1,5 тыс. человек, 90% из которых — арабы. Он подчеркнул, что арабское происхождение бойцов «критически важно» для освобождения города и восстановления там нормальной жизни. Это означает, что американцы сделали выводы из происходящего сейчас в Мосуле, где против правительственных войск бок о бок с боевиками ИГ сражаются местные жители, которые боятся резни и геноцида со стороны шиитов и курдов.

Наступление курдских отрядов на Ракку, получившее кодовое название «Гнев Евфрата», стартовало 5 ноября, примерно через две недели после начала штурма Мосула. Сейчас американцы продолжают интенсивную воздушную кампанию против ИГ. По их данным, только за минувший месяц было нанесено около 300 ударов по целям в Сирии.

На земле боевые действия против ИГ в районе Ракки ведут бойцы «Сирийских демократических сил» (СДС). Их численность составляет около 30–40 тыс. человек. Среди них доминируют курды из «Отрядов народной обороны» (YPG), которых Турция официально объявила террористами. СДС помогают около 300 американских советников, а коалиция (американские, британские и французские самолеты) обеспечивает поддержку с воздуха.

В настоящее время курдские отряды охватывают столицу халифата с севера и постепенно берут под свой контроль близлежащие деревни. Американские самолеты уже бомбят окрестности города. До настоящего штурма еще далеко, пока что перед наступающими стоит задача окружить и блокировать Ракку, чтобы лишить джихадистов снабжения и подкреплений.

Население Ракки насчитывает около 220 тыс. человек, преимущественно арабов, значительная часть которых от безысходности может встать под знамена ИГ. Ведь арабы хорошо помнят, что во время геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века курдские отряды отличались особой жестокостью. Кроме того, в соседнем Ираке курды, по свидетельствам западных правозащитников, проводят политику вытеснения арабского населения из окрестностей Мосула, зачастую просто стирая с лица земли целые деревни. Аналогичные случаи отмечены и в Сирии.

Как отметила в беседе с «Известиями» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, в Ракку сумело перебраться значительное количество экстремистов из Ирака.

— Американское и иракское командование не скрывали своих планов относительно Мосула, поэтому часть боевиков вместе с семьями бежала оттуда в Ракку еще до начала штурма, — говорит эксперт. — Исход растянулся на несколько месяцев. Точных цифр нет, но речь идет как минимум о нескольких сотнях боевиков с семьями. К ним добавляются обычные иракцы, которые бежали, опасаясь резни со стороны шиитов и курдов.

По словам Супониной, Ракка — это фактически последнее прибежище для боевиков ИГ, поэтому туда сейчас бегут джихадисты не только из Мосула, но и из Алеппо.

— Штурмовать Ракку будет очень тяжело, — поясняет востоковед. — Город хорошо подготовлен к обороне. Боевиков там собралось много. Это фанатики, которые готовы стать мучениками. Терять им уже нечего. Они едут туда умирать, и с ними не удастся договориться, а значит, нас ждет еще один затяжной и кровавый штурм.