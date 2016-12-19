Рынок мертвечины «крышуют» чиновники, считают активисты

Рынок мертвечины находящийся на Ошском базаре «крышуют» высокопоставленные чиновники. Об этом на пресс-конференции заявила корреспондент КТРК Эльнура Молдокадырова.

По ее словам, после выхода в эфир расследования телеканала, в адресу журналистов посыпались звонки с угрозами.

«Конкретных имен мы не можем назвать ибо боимся за свою жизнь. Но наши источники готовы давать показания в суде. Мы обращаемся через СМИ и заявляем, что здесь замешаны большие люди. Мы обращаемся к президенту и министру внутренних дел, чтоб они решили данный вопрос», – заключила она.