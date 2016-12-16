Новости мира

Бывший премьер Японии будет помогать поиску новых проектов в России

Бывший премьер Японии будет помогать поиску новых проектов в России
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Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма будет помогать поиску партнеров для сотрудничества Московскому центру структурных преобразований промышленности при департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, сообщил РИА Новости руководитель центра Игорь Титов.

Он принимал участие в форуме «Российско-японский деловой диалог» на фоне визита в Японию президента РФ Владимира Путина и его переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

«В преддверии встречи руководителей двух стран мы подписали соглашение о сотрудничестве с Юкио Хатоямой, руководителем Центра изучения Восточной Азии. Суть заключается в том, что мы будем сотрудничать в обмене информацией и поиске новых совместных проектов», — сказал Титов.

При этом, по его словам, Хатояма согласился быть специальным советником московского центра в Японии.

«Мы планируем работать с японским технопарками, и он поможет нам налаживать отношения с этими технопарками, искать новые контакты», — сообщил Титов.

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