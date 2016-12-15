«Гнилое мясо». Журналисты КТРК выявили точку продажи мертвечины на колбасу

Журналист Эльнура Молдокадырова и съемочная группа КТРК провели расследование и выявили точку продажи некачественного мяса около Ошского рынка, которая работает по ночам. Журналисты также отследили поставку мяса до места его переработки в колбасную и другую продукцию.

В три часа ночи съемочная группа выехала в районе Ошского рынка. Журналисты КТРК изучили ситуацию в качестве покупателей. Ранее к ним поступила информация, что напротив входа в овощной отдел рынка продают некачественное мясо исключительно для колбасы и фарша.

Чьи туши продают на точке стихийно торговли? Как выяснили журналисты КТРК, это либо больные животные, либо те, которых сбила машина, или покусали волки, шакалы.

«Мясо явно покусано каким-то хищным животным. Посмотрите на качество мяса. Заметны явные признаки порчи продукта. Никаких экспертиз не надо. А это мясо имеет следы некротического процесса в тканях и гнилостный запах. На многих тушах следы видны срезов», — комментирует увиденное авто расследования Эльнура Молдокадырова.

По ее данным, на точку люди свозят сюда мясо, минуя ветеринарный контроль, чтобы продать. Ни одни ветеринар такое мясо для официальной продажи не допустит. Как рассказал КТРК анонимный собеседник, «некоторые кафе берут мясо: гамбургеры делают. Также его берут на колбасу и фарш». «Недобросовестные фермеры сообразили, что необязательно закапывать умершее животное. Достаточно привезти на Ошский рынок и продать в три-четыре раза дешевле. Тут же на грязные тачки кладут туши домашних животных и продают. Мясо перепродают прямо на улице. Его тут же разделывают и загружают покупателям», — отметила Молдокадырова. Журналисты КТРК просят обратить внимание ответственных органов на ситуацию около Ошского рынка. Подробнее — в расследовании КТРК.

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