Еще один таксист «Жорго» попался на употреблении наркотиков

Сегодня, 13 декабря, сотрудники УПМ ГУВД Бишкека выявили водителя такси «Жорго», находившегося под действием марихуаны. Это подтвердила экспертиза его мочи. Подчеркнем, что водитель вез клиента, когда его остановили сотрудники УПМ.

УПМ и администрация ОсОО» Алтын жорго» провели совместное мероприятие по выявлению водителей, употребляющих наркотические вещества и/или спиртные напитки во время рабочего дня.

В наркологический центр, расположенный по ул. Донецкой, прибыло порядка 20 водителей такси «Жорго». Во время проверки один из таксистов длительное время не мог справить нужду. Ему пришлось выпить литр воды, чтобы пройти экспертизу, его анлизы оказались отрицательными.

Такие же проблемы возникли и у другого водителя. Он явно беспокоился и пытался объяснить врачам, что недавно ходил в туалет и просил его отпустить, так как на улице его ждут клиенты и ему надо ехать. Анализы удалось получить только через час. Они показали то, что водитель употреблял марихуану.

Водитель объяснил, что курил марихуану два дня назад и думал, что тест ничего не покажет .

«В день употребления наркотиков у меня был выходной, и я не работал в такси», — пояснил водитель.





Находящийся на месте врач отметила, что на момент проверки мужчины не был под воздействием наркотиков . Он вел себя адекватно, нормально отвечал на все вопросы, то есть не представлял опасность для общества.

Генеральный директор ОсОО «Алтын жорго» Алтынбек Каримов не смог с уверенностью сказать, выходил ли данный водитель два дня назад на работу или нет.

«Мы должны проверить базу данных, где все фиксирует оператор. Пока я не могу сказать, был он на линии или нет», — подчеркнул Каримов.

В итоге, на водителя был составлен административный протокол, согласно которому предусматривается наказание в виде лишения водительского удостоверения до одного года, либо штраф до 10 тыс. сомов.

Стоит отметить, из девяти проверенных водителей только у одного выявили в организме наркотики. Сотрудники УПМ и администрация «Жорго» продолжают проверку водителей такси.

Напомним, 6 декабря примерно в 1.30 ночи в жилмассиве «Кок-Жар» произошло столкновение между таксистами фирмы «Жорго такси» и сотрудниками РОВД Октябрьского района. В результате драки двое милиционеров были госпитализированы в больницу. Силовикам пришлось трижды выстрелить в воздух. В тот же день под стражу был взят водитель такси М. Т., в крови которого были выявлены наркотические вещества. У пассажира в моче также было выявлено наркотическое вещество. Спустя сутки был взят под стражу еще один таксист. На сегодня следствие по данному конфликту продолжается.

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