Путин: у России нет территориальных проблем с Японией

У Москвы нет территориальных проблем с Токио, заявил российский президент Владимир Путин в интервью японской телекомпании Nippon TV (NTV).

«Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы, но мы готовы это обсуждать», — отметил глава государства.

Путин также заявил, что Россия считает отсутствие мирного договора с Японией «анахронизмом, доставшимся из прошлого». По словам президента, с 1956 года, когда были восстановлены дипломатические связи между странами, у Москвы и Токио не было базовой основы, на которой могли бы строиться отношения.

Российский лидер призвал создать между странами «атмосферу доверия, дружбы и сотрудничества». По его словам, кроме торгово-экономических связей, речь может идти о совместных усилиях в обеспечении международной безопасности.

Владимир Путин посетит Японию 15-16 декабря, российского президента ждут в префектуре Ямагути, на родине предков Синдзо Абэ, и в Токио. Ожидается, что стороны подпишут несколько десятков документов.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих территорий Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.