«Zumwalt» застрял в Панамском канале

«Самый дорогой эсминец в мире» сломался второй раз за два месяца

Новейший эсминец ВМС США USS «Zumwalt» был отбуксирован в порт после неудачной попытки пройти Панамский канал. Как сообщает U.S. Naval Institute News, корабль потерял ход в результате «инженерной проблемы». Теперь «Zumwalt» станет на ремонт на бывшей военно-морской базе Родман в Панаме.

Как сообщает USNI News, во время остановки экипаж обнаружил течь в подшипниках, передающих вращение от электродвигателей на винты.

Это уже вторая поломка «самого дорогого эсминца в мире», случившаяся после его спуска на воду. Месяцем ранее «Zumwalt», вместо того, чтобы следовать в Балтимор на церемонию принятия в ВМС, вынужден был зайти в Норфолк, чтобы устранить поломку в смазочной системе валов.

«Zumwalt» является головным кораблем в серии эсминцев нового поколения DDG-1000, число которых в ВМС США должно было составить 30 штук, однако впоследствии было уменьшено до трех – из-за дороговизны. Стоимость первого экземпляра оценивается в 4,4миллиарда долларов.

Корабль имеет специфическую форму, которая вместе с антирадарным покрытием, должна обеспечивать стелс-эффект. На эсминце установлена инновационная энергосистема – все устройства, включая винты, приводятся в движение электродвигателями, запитанными от общего дизель-генератора. Управление кораблем максимально автоматизировано, что позволяет обходиться экипажем менее чем в полторы сотни человек.

Основное вооружение эсминца – 20 пусковых ракетных установок, способных стрелять ракетами «Томагавк» и две дальнобойные 155-мм пушки. У последних также намечаются проблемы: недавно было объявлено о прекращении производства управляемых снарядов к ним – также из-за дороговизны.