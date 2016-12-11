Успех Дамаска и Москвы в Алеппо не дает покоя Вашингтону
ысячи мирных жителей покинули подконтрольные боевикам районы Алеппо. При содействии российских военных из городских кварталов, удерживаемых террористами, за сутки с 8 по 9 декабря вышли около 8,5 тысячи человек, среди которых 2,9 тысячи детей, сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Одновременно из восточных кварталов города, где в осаде находятся боевики, выходят те из них, кто решил прекратить сопротивление и сложить оружие. По решению президента Сирии Башара Асада все они получают амнистию.
Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сирийская армия приостановила активные боевые действия в восточных кварталах Алеппо, чтобы провести очередную, крупнейшую за все время операцию по выводу мирных жителей. По его словам, речь шла о колонне около восьми тысяч человек.
В районах Алеппо, все еще контролируемых боевиками, по-прежнему находятся порядка ста тысяч мирных жителей, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
«Первоначально сообщалось, что на территории, остающейся у террористов, находится порядка 200 тысяч гражданских лиц. Если суммировать всё число людей, которым удалось выйти оттуда, то получится, что районы, контролируемые боевиками, покинула примерно половина мирных жителей. Сколько их там остается — очень трудно понять», — говорит военный эксперт.
Операция сирийских и российских военных в Алеппо беспрецедентна не только ее тактическими успехами, но тем, что сами действия войск выходят за рамки прежде проводившихся операций такого рода, утверждает руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок.
«Они не только ведут боевые действия, но также доставляют туда большие объемы гуманитарной помощи и способствуют выходу из зоны боёв мирных граждан, организуют пункты информирования. Все это делают именно военные. Получается, что сирийские и российские вооруженные силы не просто воюют, но еще и решают задачи, обычно не свойственные миротворцам и вообще военным как таковым», — говорит Анатолий Цыганок.
Одновременно с новостями о ходе освобождения от боевиков восточного Алеппо появились сообщения о том, что 8 декабря президент США Барак Обама снял формальные ограничения на поставки оружия в Сирию, причисленную Вашингтоном к странам-спонсорам терроризма. Соответствующий меморандум Белый дом направил главам госдепа и Пентагона. Это связано с операцией по освобождению Ракки от боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в США, России и других странах), сообщили РИА Новости в администрации США.
В свою очередь, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о необходимости рассмотреть возможность возобновления межсирийских переговоров.
«Возможно, сейчас самое время, чтобы серьезно посмотреть на возможное возобновление, посмотреть, когда и как мы можем провести политические дискуссии», — сказал де Мистура после заседания Совбеза ООН.
Барак Обама стремится хотя бы частично перехватить у России инициативу в Сирии, поскольку опасается, что Соединенные Штаты могут оказаться «за бортом» переговорного процесса, полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его мнению, для окончательного освобождения Алеппо потребуется еще около недели, и после того, как оттуда будут выдавлены последние боевики, начнутся масштабные переговоры.
«США намерены активизировать военные действия в Ракке, последнем оплоте ИГ в Сирии, и для этого собираются вооружить так называемые Сирийские демократические силы (SDF), основу которых составляют курдские формирования. Военная операция SDF при поддержке сил американской коалиции под названием «Гнев Евфрата» направлена именно на освобождение Ракки. Пока ни там, ни в наступлении на иракский Мосул, которое продолжается с 17 октября, никаких особых успехов нет — в отличие от ситуации в Алеппо. И Вашингтон всерьез опасается, что на предстоящих переговорах роль главного модератора по праву будет принадлежать Москве», — говорит Дмитрий Абзалов.
«Обама, до истечения срока полномочий которого на посту президента остается буквально несколько недель, пытается развить активность, чтобы успеть задать тон американскому участию в Сирии и определенным образом задать некий алгоритм действий своему преемнику Дональду Трампу. Он намерен как бы сковать Трампа, заставив его продолжать собственную политику на Ближнем Востоке. Но это вовсе не значит, что Трамп будет продолжать действовать именно так, как этого хочет Обама», — считает Владимир Евсеев.
«Скорее всего, США собираются действовать по уже проверенному плану: воспользоваться переговорной паузой, чтобы дать возможность так называемой непримиримой оппозиции перегруппироваться, вооружить ее и снова направить против правительственных войск Асада. Обама делает все, чтобы в оставшееся у него время проводить свою прежнюю политику, нацеленную на свержение нынешнего сирийского режима», — убежден Анатолий Цыганок.
Опасная затея
Снятие Белым домом формальных ограничений на поставку сирийской оппозиции вооружений — весьма опасная затея, считают эксперты. Ситуация в Сирии предельно сложна, и любые виды вооружений могут оказаться как в руках умеренной оппозиции, так и в распоряжении радикалов.
Если у боевиков ИГ окажутся переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), то совсем не исключено, что они смогут сбивать ими, в том числе, и американские самолеты.
Тогда не помогут даже письменные запреты не стрелять по летательным аппаратам США — вроде тех, что были обнаружены в ноябре у исламистов в освобожденном от них иракском городе Бахдида близ Мосула.
«Весь вопрос в том, поставки каких именно видов оружия будут осуществляться. Для штурма Ракки ПЗРК в принципе не нужны», — говорит Дмитрий Абзалов.
«Сбивать самолеты можно не только с помощью ПЗРК. Например, противотанковые ракетные системы точно так же могут быть применены для поражения воздушных целей», — утверждает Анатолий Цыганок.
«Именно потому, что новые поставки оружия в Сирию представляются весьма опасной затеей, высока вероятность, что в США реализация ее встретит сопротивление со стороны конгресса и неявный саботаж со стороны конкретных исполнителей. Все в Америке понимают, что Обама скоро покинет Белый дом, и вряд ли кто-то захочет брать на себя ответственность за его скоропалительные решения», — считает Владимир Евсеев.
В то же время, если решение Обамы получит законодательное одобрение депутатов и сенаторов, то Дональду Трампу будет сложнее отменить его, предупреждает военный эксперт.
«Решение Обамы о снятии ограничений на поставки оружия в Сирию носит общий характер. Поставки каждого конкретного вида вооружений потребуют одобрения конгресса», — поясняет Дмитрий Абзалов.
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