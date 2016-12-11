Успех Дамаска и Москвы в Алеппо не дает покоя Вашингтону

В районах Алеппо, все еще контролируемых боевиками, по-прежнему находятся порядка ста тысяч мирных жителей, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Первоначально сообщалось, что на территории, остающейся у террористов, находится порядка 200 тысяч гражданских лиц. Если суммировать всё число людей, которым удалось выйти оттуда, то получится, что районы, контролируемые боевиками, покинула примерно половина мирных жителей. Сколько их там остается — очень трудно понять», — говорит военный эксперт. Операция сирийских и российских военных в Алеппо беспрецедентна не только ее тактическими успехами, но тем, что сами действия войск выходят за рамки прежде проводившихся операций такого рода, утверждает руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. «Они не только ведут боевые действия, но также доставляют туда большие объемы гуманитарной помощи и способствуют выходу из зоны боёв мирных граждан, организуют пункты информирования. Все это делают именно военные. Получается, что сирийские и российские вооруженные силы не просто воюют, но еще и решают задачи, обычно не свойственные миротворцам и вообще военным как таковым», — говорит Анатолий Цыганок.

Одновременно с новостями о ходе освобождения от боевиков восточного Алеппо появились сообщения о том, что 8 декабря президент США Барак Обама снял формальные ограничения на поставки оружия в Сирию, причисленную Вашингтоном к странам-спонсорам терроризма. Соответствующий меморандум Белый дом направил главам госдепа и Пентагона. Это связано с операцией по освобождению Ракки от боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в США, России и других странах), сообщили РИА Новости в администрации США.

В свою очередь, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о необходимости рассмотреть возможность возобновления межсирийских переговоров.

«Возможно, сейчас самое время, чтобы серьезно посмотреть на возможное возобновление, посмотреть, когда и как мы можем провести политические дискуссии», — сказал де Мистура после заседания Совбеза ООН.

Барак Обама стремится хотя бы частично перехватить у России инициативу в Сирии, поскольку опасается, что Соединенные Штаты могут оказаться «за бортом» переговорного процесса, полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его мнению, для окончательного освобождения Алеппо потребуется еще около недели, и после того, как оттуда будут выдавлены последние боевики, начнутся масштабные переговоры.

«США намерены активизировать военные действия в Ракке, последнем оплоте ИГ в Сирии, и для этого собираются вооружить так называемые Сирийские демократические силы (SDF), основу которых составляют курдские формирования. Военная операция SDF при поддержке сил американской коалиции под названием «Гнев Евфрата» направлена именно на освобождение Ракки. Пока ни там, ни в наступлении на иракский Мосул, которое продолжается с 17 октября, никаких особых успехов нет — в отличие от ситуации в Алеппо. И Вашингтон всерьез опасается, что на предстоящих переговорах роль главного модератора по праву будет принадлежать Москве», — говорит Дмитрий Абзалов.