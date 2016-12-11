В России «шахиды» захватили студентов колледжа

В сети появился пост, осуждающий действия администрации медицинского колледжа в городе Тихвин (Лениградская область), где провели необычные учения. Ученики тихвинского колледжа стали заложниками «террористов» в рамках учений, о проведении которых учащимся заранее не сообщили, следует из записи в одном из городских пабликов “ВКонтакте”.

Ничего не подозревающих студентов медицинского колледжа в субботу, 3 декабря, собрали в актовом зале, сообщил один из участников событий. Вскоре после этого в зал ворвались люди в масках и с оружием, а также «шахидка», обмотанная «взрывчаткой».

Вскоре после «захвата» актового зала женщина со взрывчаткой заявила, что «отсчет пошел» и начала молиться. «Боевики» сделали несколько предупреждающих выстрелов в воздух. «Заложников» заставляли вставать лицом к стене, у молодых людей отбирали телефоны и не давали звонить, пишут российские СМИ.

«Когда одна из студенток отказалась отдать телефон (или отключить), другому студенту приставили дуло к виску и сказали, что застрелят, если она не прекратит», — написал автор поста “ВКонтакте”.

О том, что в колледже проводятся учения, студентам рассказали только через некоторое время. Как сообщается, у студентов началась истерика. Одну из девушек в итоге пришлось выводить из зала под руки.

В социальных сетях некоторые пользователи предложили ученикам обратиться в прокуратуру с заявлением или устроить такие же внезапные учения для самого директора. Другие студенты медицинского колледжа, присутствовавшие на мероприятии, заявили, что оно пошло им на пользу, а о проведении учений предупредили практически сразу после их начала.

Как уточнили в региональной прокуратуре, директора колледжа опросили после публикации скандальных фотографий в интернете.

«Сотрудники полиции Тихвинского района выясняют все обстоятельства данной истории с целью дачи правовой оценки», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее комитет по молодёжной политике при администрации Ленинградской области прокомментировал антитеррористические учения в медколледже, непосредственные участники которых якобы были не предупреждены о мероприятии и воспринимали всё происходящее всерьёз.