Президенту Южной Кореи объявили импичмент, полномочия перешли к премьеру

Полномочия президента Южной Кореи перешли к премьер-министру страны Хван Гё Ану после того, как действующей главе государства Пак Кын Хе был объявлен импичмент, российский эксперт считает, что после решения корейского парламента будут пересмотрены торговые соглашения республики.

В пятницу парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту. «За» проголосовали 234 депутата Нацсобрания, против — 56. Два депутата воздержались. Семь бюллетеней признаны недействительными.

Премьер-президент

Поводом отстранения от власти президента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее давней знакомой Цой Сун Силь. Утверждается, что она использовала свои связи в корыстных целях и даже вмешивалась в государственные дела при попустительстве президента и ее администрации.

Пак Кын Хе передала полномочия премьер-министру в соответствии с законодательством. По данным местных СМИ, полномочия главы государства она сложила с себя, как только ей было передано решение парламента об импичменте. Вместе с тем, решение об импичменте будет рассматривать Конституционный суд Южной Кореи, на что уйдет до 180 дней. Этот суд может отклонить импичмент и восстановить президентские полномочия Пак Кын Хе.

Министр обороны Южной Кореи Хан Мин Гу распорядился усилить боеготовность всех вооруженных сил в связи с импичментом президенту.

Китай надеется на стабильность

Первыми на импичмент президента Южной Кореи отреагировали в КНР. Как заявил официальный представитель МИД страны Лу Кан, Китай после объявления южнокорейским парламентом импичмента президенту Южной Кореи Пак Кын Хе надеется на скорейшее восстановление политической стабильности в стране. «Что касается вопроса импичмента, то это внутренне дело Южной Кореи, а правительство Китая никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Являясь близким соседом, мы надеемся на то, что ситуация в Южной Корее как можно скорее стабилизируется», — заявил в пятницу на брифинге Лу Кан.

«Пак Кын Хе в настоящее время все еще президент Южной Кореи. Занимая должность президента, она проделала очень большой объем работы в налаживании китайско-корейских отношений. Мы высоко ценим это», — сказал Лу Кан, при этом добавив, что за этот же период правительство Южной Кореи приняло решение о размещении американской системы ПРО THAAD, что подрывает интересы безопасности Китая.

Говоря о будущем двусторонних отношений, Лу Кан выразил надежду на то, что они продолжат стабильно развиваться.

Ответ на ТТП

Последствием импичмента президента Южной Кореи Пак Кын Хе станет пересмотр республикой системы торговых соглашений, считает доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. «Я думаю, проблему импичмента президента Южной Кореи надо рассматривать в тесной связи с крахом проекта Транстихоокеанского партнерства», — сказал Фененко РИА Новости.

Как отметил он, создание американцами проекта ТТП и расширение его из маленькой организации стран Тихого океана и США в полноценную антикитайскую организацию потребовало вовлечения туда любой ценой Южной Кореи и Японии. «Американцы тогда, по сути, дипломатической силой продавили вступление в этот проект Японии и Южной Кореи, что нанесло в ряде мест сильные удары по экономикам этих стран, которые экспортно ориентированы и которые стараются не допускать других на свои рынки. Теперь они вынуждены частично регулировать экспорт, частично открыть свой рынок», — сказал Фененко.

Он считает, что импичмент — «это, прежде всего, ответ общества на проект ТТП». «Главное в Южной Корее будет пересмотр системы торговых соглашений, речь идет не столько о политической нестабильности, сколько о закрытии рынка», — добавил он.

ТТП — торговое соглашение, подписанное в феврале 2016 года между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, целью которого является снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в странах-участницах в таких областях, как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и ряде других.