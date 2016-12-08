WP призналась, что не ручается за достоверность статьи о Sputnik и RT

Американская газета Washington Post заявила, что не ручается за достоверность информации в своей ноябрьской статье о том, что агентство Sputnik и телеканал RT якобы публиковали новости, которые содержали ложную информацию.

24 ноября издание опубликовало статью о группах независимых исследователей, которые утверждали, что изучили случаи «российской пропаганды» во время президентских выборов в США. Одной из групп была PropOrNot, члены которой не афишировали свои имена и контакты.

«The (Washington) Post не приводила никаких сайтов и не ручается за обоснованность заключений группы PropOrNot в отношении каких-либо конкретных средств массовой информации, статья также не предполагала таких утверждений», — говорится в примечании редактора к оригинальнойпубликации издания.

Как писала WP, группа PropOrNot опубликовала отчет о более чем 200 сайтах, которые якобы размещали содержащие «российскую пропаганду» материалы. По утверждению группы, некоторые из этих новостей изначально публиковались агентством Sputnik и телеканалом RT, при этом, по словам исследователей, содержание материалов этих СМИ иногда якобы могло содержать ложную информацию. Некоторые сайты выступили против их включения в данный список, и после публикации статьи PropOrNot удалила их из перечня.

В свою очередь главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла информацию из статьи в интервью телеканалу CNN.

«RT никогда не был причастен к подобной деятельности, и, вероятно, поэтому Washington Post не смог предоставить ни единого доказательства», — приводит телеканал слова Симоньян. Она подчеркнула, что издание не связалось с RT, чтобы получить комментарии по своей статье.

Как в свою очередь отмечает сайт Intercept, PropOrNot сообщила о большом числе организаций, которые якобы связаны с группой, однако многие из них заявили, что впервые услышали о PropOrNot после публикации статьи в Washington Post, и опровергли информацию о связях.