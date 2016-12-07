Бишкек

ГУВД Бишкека сообщило подробности драки таксистов и милиции

ГУВД Бишкека сообщило подробности драки таксистов и милиции
presskg

Как уточняется, сегодня, 6 декабря, примерно в 1.30 ночи участковые инспекторы ГОМ №6 УВД Октябрьского района в новостройке «Кок-Жар» по улице Ак-Шоокум заметили автомашину марки «Мазда-Демио» с шашкой фирмы «Кара-Жорго». Машина стояла на обочине дороги.

«Участковые инспекторы решили проверить водителя автомашины. Они опасались повторения недавнего происшествия, когда пассажир убил водителя и угнал машину»,- пояснили в ГУВД.

В ГУВД подчеркнули, что в машине сидели два человека. Милиционеры, представившись, потребовали у них документы. Один из них Урмат Э., 1993 года рождения, узнав участкового инспектора, представил документы, а второй, водитель данной автомашины Мирлан Т., 1990 года рождения, не подчиняясь требованиям сотрудникам милиции, нажал на «тревожную» кнопку, которая находится в машине, что якобы на него напали. По тревоге на место происшествие прибыло около 200 таксистов фирмы «Кара-Жорго». Всем прибывшим таксистам он заявил, что милиционеры его избивают. И все таксисты напали на участкового инспектора. Он, руководствуясь статьей Закона «Об ОВД КР», применил свой табельный пистолет.

При этом участковый инспектор сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего все водители успокоились. В это время на место прибыли сотрудники патрульной милиции. Когда участковый инспектор сдал табельный пистолет, таксисты вновь напали на участкового.

В это время водитель Т. отдал свою автомашину другому водителю, который скрылся с места происшествия.

URL: http://zanoza.kg/348562

Related Items
Click to add a comment
Бишкек
presskg

Related Items

More in Бишкек

1

Драка таксистов с милиционерами. Камни, выстрелы в воздух и марихуана

presskg06.12.2016
Read More
1

«Дордой»– капиталисттик турмуштун бир капталы

presskg02.12.2016
Read More
3

Вот это зима! На выходных — дожди и плюс 13

presskg02.12.2016
Read More
1

ФУГИ, Салянова, Собянин. Кем был недоволен Атамбаев в этот раз?

presskg02.12.2016
Read More
2

Парни ограбили киоск, обругали милиционера и сорвали с него погоны

presskg28.11.2016
Read More
2

Р.Мобеков «Государственная ипотечная компания превратилась в обманщика граждан»

presskg25.11.2016
Read More
1

В сети опубликовали фото «Вора в законе» Азиза Батукаева

presskg25.11.2016
Read More
3

Можно ли взыскать ущерб за пострадавшие от падения деревьев автомобили?

presskg21.11.2016
Read More
13

Казахское СМИ «забыло», что среди 28 панфиловцев были и кыргызстанцы

presskg21.11.2016
Read More