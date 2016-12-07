ГУВД Бишкека сообщило подробности драки таксистов и милиции

Как уточняется, сегодня, 6 декабря, примерно в 1.30 ночи участковые инспекторы ГОМ №6 УВД Октябрьского района в новостройке «Кок-Жар» по улице Ак-Шоокум заметили автомашину марки «Мазда-Демио» с шашкой фирмы «Кара-Жорго». Машина стояла на обочине дороги.

«Участковые инспекторы решили проверить водителя автомашины. Они опасались повторения недавнего происшествия, когда пассажир убил водителя и угнал машину»,- пояснили в ГУВД.

В ГУВД подчеркнули, что в машине сидели два человека. Милиционеры, представившись, потребовали у них документы. Один из них Урмат Э., 1993 года рождения, узнав участкового инспектора, представил документы, а второй, водитель данной автомашины Мирлан Т., 1990 года рождения, не подчиняясь требованиям сотрудникам милиции, нажал на «тревожную» кнопку, которая находится в машине, что якобы на него напали. По тревоге на место происшествие прибыло около 200 таксистов фирмы «Кара-Жорго». Всем прибывшим таксистам он заявил, что милиционеры его избивают. И все таксисты напали на участкового инспектора. Он, руководствуясь статьей Закона «Об ОВД КР», применил свой табельный пистолет.

При этом участковый инспектор сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего все водители успокоились. В это время на место прибыли сотрудники патрульной милиции. Когда участковый инспектор сдал табельный пистолет, таксисты вновь напали на участкового.

В это время водитель Т. отдал свою автомашину другому водителю, который скрылся с места происшествия.

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