Российские СМИ: Атамбаев не может ни знать, ни решать, будет ли выведена российская база с Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев в четверг, 1 декабря, провел традиционную ежегодную пресс-конференцию. Встреча со 140 журналистами из 70 СМИ длилась около четырех часов. Глава государства рассказал о планах на будущее и взглядах на прошлое. Однако наибольшее внимание зарубежных СМИ привлекла фраза Атамбаева о судьбе российской военной базы в Кыргызстана.

Отвечая на вопросы журналистов, президент заявил: «Имейте в виду, что о российской базе был договор, подписанный с нашей стороны Бакиевым, там сказано, с этого года действующий срок заканчивается, после этого военная база должна была остаться на 49 лет и продлеваться потом на 25. Мы оставили только на 15 лет.».

О реакции зарубежных СМИ на слова Атамбаева пишет ИА REGNUM:

«По сути, СМИ уделили заявлению неоправданно много внимания. Алмазбек Атамбаев известен как человек, стремящийся дружить со всеми. В разное время нынешний глава Кыргызстана попеременно хвалил и ругал Россию, США, Турцию, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Белоруссию, ОБСЕ, НАТО, ЕАЭС и т.п. Ни критика, ни комплименты на реальную ситуацию особо не влияли».

О том, что кыргызстанская сторона сократила срок присутствия базы с 45 до 15 лет в августе 2012 года, рассказывал представитель аппарата президента Сапар Исаков.

Что касается вопроса — будет ли база выведена по окончании 15-летнего срока или нет, Атамбаев этого ни знать, ни решать не может, отмечает ИА REGNUM.

Если предположить, что Кыргызстан в 2032 году решит указать авиабазе ОДКБ на дверь, — то маловероятно, что решение это будет как-то зависеть от мнения Алмазбека Атамбаева. Срок его полномочий истекает в конце следующего года. Удастся ли ему однажды вновь прийти к власти — большой вопрос, заключает ИА REGNUM.