ФУГИ, Салянова, Собянин. Кем был недоволен Атамбаев в этот раз?

Сегодня, 1 декабря, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев провел традиционную пресс-конференцию по итогам года. Отметим, что глава государства встречается с прессой второй раз за этот год. Ранее он отвечал на вопросы журналистов 1 августа. Тогда президент Кыргызстана позволил себе и весьма недипломатичные высказывания. Досталось, в частности, Турции, России, ООН, некоторым СМИ. В этот раз журналисты также ждали подобных высказываний и порой даже провоцировали президента. В итоге Атамбаев сказал, кем и почему он недоволен. Ну а Zanoza, по традиции, собрала эти замечания в одном материале.

Аида Салянова

Журналисты напомнили Атамбаеву, что три года назад на аналогичной пресс-конференции он заявил, что тогдашний генпрокурор Аида Салянова нужна стране и он желает Кыргызстану такого президента, как она.

Затем последовал скандал. ГКНБ предъявил ее мужу Бакыту Абдыкапарову обвинения в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Районный суд приговорил Абдыкапарова к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, горсуд оставил этот вердикт в силе. Позже Салянова уже в рядах фракции «Ата Мекен» критиковала Атамбаева.

«Расскажу притчу про пророка Мухаммада, у которого спросили, что сажать, пшеницу или кукурузу. И он посоветовал что-то. А урожай не удался. К Мухаммаду пришли с претензией, что дал плохой совет. И он ответил: я же просто человек. Вот и я — просто человек, я могу ошибаться. В 2012 году я ошибся в Саляновой. Понял это, когда приходили письма про взятку ее мужу. Я сказал ей, что ее муж — взяточник. «Смотри, что он вытворяет», — сказал я ей. Я верил ей, я верю людям, которые рядом, такой я человек. Тогда меня поразил ее ответ. Она сказала, что это муж. Я посоветовал ей в отпуск сходить и после этого предложил поговорить. Думал, что она скажет: «Да, хоть это и муж, но он ответит по закону». А она пришла и сказала, что это все-таки ее муж. Все это раскрылось случайно. Пришел бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев и сказал, что не может поставить уголь, кто-то мешает, тот, кого боятся больше президента. Оказалось, что это муж Саляновой. Взяточники на взяточнике. При этом сама же разрабатывала стратегию борьбы с коррупцией. Любой ответит за преступления.

И я сказал: «Я с тобой работать не буду». Она написала заявление. Я сам сказал: «Уходи». Я бы пошел в парламент с этими документами. Если ты притворяешься белой и пушистой, то Бог тебя накажет. Извиняюсь за эмоциональность», — рассказал президент историю своих отношений с Аидой Саляновой.

Фото Султана Досалиева

Эльмира Ибраимова

В рядах неблагонадежных оказалась и Эльмира Ибраимова. Президенту напомнили ее слова о том, что Кыргызстан имеет около 60% внешнего долга и поэтому стране грозит дефолт.

«Если бы Ибраимова была председателем Счетной палаты, как несколько месяцев назад, а ее муж работал акимом Октябрьского района, она говорила бы по-другому. Есть один выход в таком случае — ничего не строить и не делать, а слушать оппозиционеров», — прокомментировал президент точку зрения Ибраимовой.

Фото Султана Досалиева

Зайнидин Курманов

Удивительно, но досталось и Зайнидину Курманову. Он был спикером парламента в 2009-2010-х годах, а потом как-то исчез с политической авансцены. Но Атамбаев не дал совсем забыть его имя. Подчеркнем, что о Курманове Атамбаев вспомнил в связи с Кар-Кырой, хотя журналист спрашивал про Мадумарова и о его роли в передаче земель Казахстану. Но у президента иное видение ситуации.

«Про Кар-Кыра: я помню, как принимали решение. Сейчас те, кто передали, ходят белые и пушистые. Тот же Зайнидин Курманов. У них нет совести. Сейчас на юге есть земли спорные. (…) У меня в памяти остался Зайнидин Курманов, который кричал, что нужно отдать, мол, казахи с танками к нам явятся. Сейчас появляется на мероприятиях. Стыда у них нет. Я не судья, история все покажет. Но бумаги-то есть», — подчеркнул Атамбаев.

Фото Султана Досалиева

ФУГИ

После сегодняшней пресс-конференции главе ФУГИ вполне можно искать другое место работы, потому что президент однозначно заявил: «Предыдущий и нынешний глава ФУГИ спят на ходу и ничего не делают для продажи MegaCom. И если MegaCom не продадут, в этом целиком будет виноват ФУГИ».

Акаев, Бакиев

Естественно, Атамбаев недоволен и прежними президентами.

Акаев утвердил вариант строительства железной дороги с Китаем, который «совершенно не годился для Кыргызстана». «Он удовлетворял потребностям только Китая и Узбекистана», — сказал Атамбаев. Кроме того, первый президент развалил сельское хозяйство. Ну а еще он дарил куски Кыргызстана, «ползал на карачках» и позволял Ельцину играть ложками на своей лысине, что привело к деградации внешнеполитического имиджа нашей страны.

Конкретных претензий к Бакиеву Атамбаев не озвучил, но сказал: «Почему мы постоянно вспоминаем Акаева и Бакиева? Да потому что дел натворили — разгребаем до сих пор».

«Старшие братья»

Тут уже решайте сами, кого имел в виду наш президент: Россию или Казахстан, или обе эти страны сразу.

«Если бы мы не вступили в ЕАЭС, то была бы блокада полная. Сейчас она негласная есть со стороны наших якобы друзей-соседей, и это очень некрасиво смотрится. И я вынужден был сказать это в Астане. Там были и Путин, и Назарбаев, и я предложил быть равными. И даже сравнил с романом Джорджа Оруэлла. Там на скотном дворе животные были равны, но некоторые равнее. Несмотря на все соглашения, есть препоны. Давайте, если есть старшие, то определимся сразу, а то старший брат опять ножку подставляет. Мы не ожидали такого подхода. Но мы это перетерпим. Но если и в будущем хотим иметь большой союз, то партнеры должны быть равными», — попенял Атамбаев союзникам.

Сергей Собянин

Буквально нож в спину всадил нам и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вообще я от него такого не ожидал. Наши граждане законопослушные.

Мы всегда всех принимали. Мы в 1941 году всех приняли. Москву защищала Панфиловская дивизия. Вообще, наверное, Собянину подсунули что-то не то. Если наши работают нелегально, то надо спрашивать с работодателя. Кто-то подставил Собянина, а наши — самые законопослушные граждане», — сказал Атамбаев.

Журналисты

Фото Султана Досалиева

Ну и по традиции Атамбаев по-отечески пожурил журналистов. В этот раз снова в центре внимание оказался «Азаттык».

«Я понимаю, что вы отрабатываете деньги Госдепа. Даже интервью Кадыржана Батырова дали как вам надо. «Азаттык» раньше был примером объективности» — посетовал президент.

Без обиняков ответил он и на вопрос НБТ о том, как относится к иностранным СМИ.

«У вас казахские инвесторы, но вы ни разу не критиковали Назарбаева, в отличие от Атамбаева. Попробуйте такое в Казахстане провернуть. Ничего не получится», — сказал глава КР.

Впрочем, он отметил, что есть хорошие журналисты, а есть и плохие. И попросил потерпеть его еще годик.