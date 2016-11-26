Умер Фидель Кастро

Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на лидера Кубы Рауля Кастро. О смерти Фиделя объявили также по кубинскому телевидению, сообщает агентство Рейтер.

«Лидер кубинской революции скончался в 22.29 сегодня вечером (06.29 субботы мск — ред)», — объявил Рауль Кастро по государственному телевидению, его слова приводит агентство Франс Пресс.

Кастро будет кремирован в субботу, рассказал брат революционера, кубинский лидер Рауль Кастро.

«Кастро был из плеяды Великих, поменявших мир. Мир будет помнить о нем», — написал российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге вTwitter.

Уход Фиделя Кастро — потеря и для Кубы, и для всего человечества. Масштабы личности революционера были всемирными, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Фидель — кубинский революционер, государственный и политический деятель родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, – был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны.

В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.