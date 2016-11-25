Бишкек

Р.Мобеков «Государственная ипотечная компания превратилась в обманщика граждан»

Р.Мобеков «Государственная ипотечная компания превратилась в обманщика граждан»
presskg

Сегодня на заседании фракции СДПК при обсуждении программы Правительства «Доступное жилье 2015-2020», депутат Р. Момбеков сказал, что условия Программы «Доступное жилье 2015-2020» неприемлемы для многих граждан Кыргызстана. «В списках на получение кредита всего лишь 543 человека. Стоимость жилья дорогая, многие отказываются от данного ипотечного кредита. Мой сосед по данной программе получил 2 млн сомов ипотечного кредита, а сейчас ему приходится выплачивать ежемесячно 25 тысяч сомов. Вы говорите одно, банки говорят другое, кому же верить?»,- отметил он.
Депутат предложил создать ипотечный банк в целях снижения стоимости жилья в рамках программы «Доступное жилье 2015-2020». Как отмечает Р.Момбеков, ипотечный банк позволит увеличить процент возвратности кредита и снизить процентные ставки коммерческих банков, поскольку кредит будет предоставляться напрямую заявителю под 5 %.
По итогам обсуждения, депутаты фракции СДПК приняли решение вновь заслушать информацию о ходе реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доступное жилье 2015-2020» с участием премьер-министра республики.

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Бишкек
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