Милиция стреляла в машину пьяного водителя, сбившего пешеходов. Один умер

Милиционерам патрульной милиции ГУВД Чуйской области пришлось стрелять в машину пьяного водителя, который сбил двух пешеходов. Один пешеход скончался на месте. Об этом редакции Zanoza.kgсообщили сотрудники милиции.

По их словам, инцидент произошел 20 ноября вечером. Водитель автомашины марки «Ауди-80» совершил автонаезд на двух пешеходов, один из которых скончался на месте. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов патрульная милиция обнаружила автомашину, но водитель не подчинился требованиям инспекторов. Милиционеры применили табельное оружие и выстрелили в автомашину подозреваемого три раза. Только после этого машина остановилась. Задержанным оказался житель села Искра. Он находился в сильном алкогольном опьянении.