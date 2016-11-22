Гульнара Каримова убита – утверждает источник из СНБ Узбекистана

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара умерла 5 ноября в результате отравления, сообщает анонимный источник. Официальный Ташкент молчит.

44-летняя Гульнара Каримова, по сообщению сотрудника Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, пожелавшего остаться неназванным, была отравлена и умерла 5 ноября. Ночью того же дня она была похоронена на кладбище «Минор» в Ташкенте, а ее могилу сровняли с землей, утверждает он.

По словам источника, он лично участвовал в процессе захоронения Гульнары Каримовой, а решился на телефонное интервью с Ц-1, опасаясь за участь ее детей, – сына Ислама и дочери Иман, которые остаются в Ташкенте в бесправном и беспомощном положении.

«Покажите Гульнару»

Информация о смерти Гульнары распространяется и через социальную сеть. Аккаунт в Твиттере «Покажите Гульнару» обращается к журналистам и международным экспертам, специализирующимся на Центральной Азии, утверждая о смерти Каримовой и требуя, если это не так, ее появления на публике, по крайней мере, записанного ею видеообращения.

Другой аккаунт в Твиттере, пишущий от имени Гульнары Каримовой, но разоблаченный журналистами радио «Свобода» как фейк, в последние дни начал проявлять особую активность, пытаясь убедить всех, что старшая дочь покойного президента жива, но тем самым вызывая еще большие опасения, что информация о ее смерти может оказаться правдой.

«Гульнара Каримова» начала публиковать старые архивные фото, выдавая их за свежие. Но те, кто следил за эпопеей настоящей Гульнары, помнит, что они уже публиковались на ее странице в Твиттере в период с осени 2013-го по февраль 2014 года, как, к примеру, фото с синим маникюром и педикюром, в то время лишь подтверждавшее ее образ испорченной сумасбродки.+

А опубликованное ночью 22 ноября селфи с телефоном в руке, на котором открыта страница фейковой Гульнары Каримовой в Твиттере, еще больше наводит на мысль, что, возможно, «узбекская принцесса» действительно уже покинула этот мир.

«Как-то так…», – подписала селфи фальшивая Гульнара Каримова.

Но в сети уже более двух лет хранится оригинал этого фото, снятого действительно настоящей Гульнарой, только картинка на телефоне была другая, как и обои на стене.

Власть молчит

Ц-1 попытался выяснить информацию о жизни или смерти Гульнары Каримовой у официальных властей Узбекистана. Накануне в пресс-службу Аппарата президента РУ был направлен журналистский запрос со следующими вопросами:

1. Правда, что 44-летняя Гульнара Каримова скончалась 5 ноября?

2. Проводилось ли медицинское освидетельствование, и есть ли заключение экспертизы о причинах ее смерти?

3. Правда, что она похоронена на кладбище «Минор» в Ташкенте?

4. Если она жива, вы могли бы предоставить ей возможность выйти в люди, сделать заявление?

5. Кому выгодно ее исчезновение или смерть? Имеет ли она защиту госорганов как дочь первого президента?

6. Где находятся ее дети – Ислам и Иман, правда, что они в Ташкенте?

7. Несет ли Аппарат президента все еще ответственность за семью первого президента, есть ли у них защита от посягательств, другие льготы и права?

На момент написания статьи Аппарат президента РУ на вопросы не ответил.

В Кабинете министров Узбекистана, где продолжает работать очевидный будущий президент страны Шавкат Мирзиёев, на запрос Ц-1 ответили, что им ничего неизвестно о судьбе Гульнары Каримовой, а информацию о ее якобы смерти не слышали даже на бытовом уровне.

В то же время представитель Кабмина отверг возможность хоть какого-то заявления госорганов на этот счет.

«Принцесса» и Твиттер

Гульнара Каримова, в свое время наиболее властный и влиятельный человек в Узбекистане после отца – президента, и даже рассматривавшаяся в качестве его преемника, в 2013 году нашла себя в центре нескольких коррупционных скандалов в Европе.

В Швейцарии были арестованы ее счета, на которых хранилась сумма в почти 800 млн долларов, а в Швеции начало раскручиваться дело о получении ею крупной взятки размером около 320 млн долларов от шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera за лицензию на работу в Узбекистане.

Не имея возможности ездить в Европу, Гульнара засела в Ташкенте, где круг ее общения скоро сузился лишь до возможности говорить в Твиттере, через который она пыталась защищаться и разоблачать людей, которых винила в своих бедах, прежде всего мать Татьяну, младшую сестру Лолу и некоторых людей из СНБ.

Она утверждала, что в стране началась борьба за президентское кресло и ее устраняют как очевидного соперника.

Пропала, как не была

В феврале 2014 года ее квартиру в Ташкенте, где она проживала с дочерью Иман и ближайшими друзьями, штурмовал спецназ. Ее друзья, среди них гражданский муж музыкант Рустам Мадумаров, подруга и бизнес-партнер Гаяне Авакян – отправились под суд, а сама Гульнара с дочерью оказалась под домашним арестом.

Если в первые месяцы ареста ей удавалось передавать на волю весточки, где она жаловалась на плохое обращение и даже голод, то в последние почти два года она совершенно пропала, замолчал и боровшийся за ее свободу сын Ислам.

После смерти Ислама Каримова 2 сентября Гульнара и ее дети не появились на похоронах в Самарканде. А будущий лидер страны Мирзиёев, выражая в парламенте страны соболезнования семье Каримова, не упомянул имени Гульнары, как будто у покойного Каримова была лишь одна дочь Лола.

Источник из СНБ Узбекистана настаивает, что информация о смерти Гульнары – не блеф, а правда. Он убежден, что власти страны никогда не смогут показать ее, так как ее больше нет.

И, может, Мирзиёев прав, утверждая, что у Ислама Каримова лишь одна дочь. Осталась одна.