Кыргызстан

Мэру города Ош подарили машину стоимостью 7 миллионов сомов

Мэру города Ош подарили машину стоимостью 7 миллионов сомов
presskg

Посольство Китая в Кыргызстане подарило мэрии города Оша автомашину Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщил «Азаттык» со ссылкой на главу отдела контроля муниципальной собственности муниципалитета южной столицы Мирлан Исраилов.

По его словам, помимо внедорожника, китайская сторона дарит одну машину скорой помощи. В настоящее время идет процесс приема-передачи, после чего технику поставят на баланс городской управы.

 

На подаренной автомашине Toyota Land Cruiser 200 уже установили государственный номер, закрепленный за мэром Оша.

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Кыргызстан
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