Вчера, 17 ноября, в Караколе в собственном доме было обнаружено тело директора медицинского колледжа Анарбюбю Абсалиевой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
КАК передает «ВБ», в ведомстве рассказали, что труп женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружила дочь убитой. По предварительным данным, Абсалиева скончалась от кровопотери. Криминалисты насчитали на теле убитой 20 ножевых ранений.
Опросив дочь и коллег Абсалиевой, правоохранители выяснили: вчерашний день для нее не предвещал беды. Директор, как всегда, пришла с утра в колледж, а в обеденный перерыв отправилась домой. Дочь-старшеклассница в это время уходила в школу.
Директор Каракольского медицинского колледжа проживала вдвоем с дочерью-старшеклассницей. Вела обычный образ жизни, ни с кем не конфликтовала. Коллеги недоумевают, кто мог так жестоко расправиться с ней.
«Дочь вернулась из школы и увидела мать, сидящую за столом. Она словно продолжала пить чай. Девочка окликнула женщину, но та не ответила. Школьница положила руку матери на плечо, ее тело упало на пол», — сообщил «ВБ» источник из правоохранительных органов.
По предварительным данным, преступление не было совершено с целью грабежа. Двери в квартиру убитой не были взломаны, к тому же из дома ничего не пропало.
В настоящий момент милиционерам известно, что накануне гибели у колледжа директором интересовался мужчина, примет которого никто не запомнил.
По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование ведет Каракольский ГОВД.
20 ножевых ранений насчитали криминалисты на теле директора Каракольского медколледжа
Вчера, 17 ноября, в Караколе в собственном доме было обнаружено тело директора медицинского колледжа Анарбюбю Абсалиевой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
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