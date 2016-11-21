Катастрофы и происшествия

20 ножевых ранений насчитали криминалисты на теле директора Каракольского медколледжа

20 ножевых ранений насчитали криминалисты на теле директора Каракольского медколледжа
presskg

Вчера, 17 ноября, в Караколе в собственном доме было обнаружено тело директора медицинского колледжа Анарбюбю Абсалиевой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
КАК передает «ВБ», в ведомстве рассказали, что труп женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружила дочь убитой. По предварительным данным, Абсалиева скончалась от кровопотери. Криминалисты насчитали на теле убитой 20 ножевых ранений.
Опросив дочь и коллег Абсалиевой, правоохранители выяснили: вчерашний день для нее не предвещал беды. Директор, как всегда, пришла с утра в колледж, а в обеденный перерыв отправилась домой. Дочь-старшеклассница в это время уходила в школу.
Директор Каракольского медицинского колледжа проживала вдвоем с дочерью-старшеклассницей. Вела обычный образ жизни, ни с кем не конфликтовала. Коллеги недоумевают, кто мог так жестоко расправиться с ней.
«Дочь вернулась из школы и увидела мать, сидящую за столом. Она словно продолжала пить чай. Девочка окликнула женщину, но та не ответила. Школьница положила руку матери на плечо, ее тело упало на пол», — сообщил «ВБ» источник из правоохранительных органов.
По предварительным данным, преступление не было совершено с целью грабежа. Двери в квартиру убитой не были взломаны, к тому же из дома ничего не пропало.
В настоящий момент милиционерам известно, что накануне гибели у колледжа директором интересовался мужчина, примет которого никто не запомнил.
По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование ведет Каракольский ГОВД.

Related Items
Click to add a comment
Катастрофы и происшествия
presskg

Related Items

More in Катастрофы и происшествия

1

19-летний джалалабадец рассказал об убийстве таксиста в Бишкеке. Видео

presskg17.11.2016
Read More
5

Представляясь милиционером, мужчина отбирал телефоны у прохожих

presskg14.11.2016
Read More
3

Дочь с другом закопала труп убитой матери в поле. Сообщника задержали

presskg11.11.2016
Read More
1

Грузовик взрывающиеся в Рио-де-Жанейро

presskg10.11.2016
Read More
5

Чернокожего замуровали в гробу и обещали скормить змеям

presskg08.11.2016
Read More
1

Муж убил свою жену за отказ надевать хиджаб

presskg05.11.2016
Read More
hqdefault

Горящая фура едет по дороге в Кара-Суйском районе

presskg05.11.2016
Read More
1341995-1-1478283064

Число погибших в ДТП в туннеле на Тёо-Ашуу выросло до 4, пострадали 14 человек, — Минздрав

presskg05.11.2016
Read More
9

В ДТП на трассе Бишкек — Ош пострадали восемь человек, один погиб

presskg04.11.2016
Read More