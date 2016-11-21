20 ножевых ранений насчитали криминалисты на теле директора Каракольского медколледжа

Вчера, 17 ноября, в Караколе в собственном доме было обнаружено тело директора медицинского колледжа Анарбюбю Абсалиевой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

КАК передает «ВБ», в ведомстве рассказали, что труп женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружила дочь убитой. По предварительным данным, Абсалиева скончалась от кровопотери. Криминалисты насчитали на теле убитой 20 ножевых ранений.

Опросив дочь и коллег Абсалиевой, правоохранители выяснили: вчерашний день для нее не предвещал беды. Директор, как всегда, пришла с утра в колледж, а в обеденный перерыв отправилась домой. Дочь-старшеклассница в это время уходила в школу.

Директор Каракольского медицинского колледжа проживала вдвоем с дочерью-старшеклассницей. Вела обычный образ жизни, ни с кем не конфликтовала. Коллеги недоумевают, кто мог так жестоко расправиться с ней.

«Дочь вернулась из школы и увидела мать, сидящую за столом. Она словно продолжала пить чай. Девочка окликнула женщину, но та не ответила. Школьница положила руку матери на плечо, ее тело упало на пол», — сообщил «ВБ» источник из правоохранительных органов.

По предварительным данным, преступление не было совершено с целью грабежа. Двери в квартиру убитой не были взломаны, к тому же из дома ничего не пропало.

В настоящий момент милиционерам известно, что накануне гибели у колледжа директором интересовался мужчина, примет которого никто не запомнил.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование ведет Каракольский ГОВД.