Пушков: позиции Трампа и Флинна совпадают по противодействию терроризму

Возможное назначение генерала Майкла Флинна на пост советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности не вызывает удивления, у обоих политиков совпадают позиции о необходимости бороться с терроризмом вместо того, чтобы идти на конфронтацию с Москвой, заявил РИА Новости в пятницу член оборонного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о намерении назначить генерала в отставке Майкла Флинна своим советником по национальной безопасности. Ранее сообщалось, что Флинн согласился занять пост советника Трампа.

«Возможное назначение Флинна, как мне кажется, связано с тем, что его позиция очень созвучна позиции Трампа: РФ не представляет угрозу национальной безопасности США, и внимание нужно уделять борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ и ряде стран террористическая группировка «Исламское государство»), а не конфронтации с Москвой», — сказал Пушков.

Он подчеркнул, что Флинн всегда выделялся в военном истеблишменте США своей очень четкой оппозиционной линией в отношении политики Барака Обамы. «Помощник по нацбезопасности и глава администрации — эти фигуры находятся ближе всего к президенту и важнее даже, чем руководитель госдепартамента», — пояснил сенатор.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Митт Ромни может возглавить внешнеполитическое ведомство, Пушков отметил, что ситуация довольно сложная. «Ромни критиковал Трампа во время избирательной кампании, возглавил оппозицию Трампа в республиканской партии и их личные отношения вряд ли будут хорошими», — сказал парламентарий.

Но Трамп, по его словам, может захотеть наладить отношения со своими оппонентами в республиканской партии, и назначение Ромни главой госдепа позволит нейтрализовать протесты против Трампа в рядах республиканцев. «Подобное назначение может создать напряжение в администрации, поскольку Ромни ранее неоднократно заявлял о том, что Россия являет геополитическим противником США», — сказал Пушков.

Он отметил, что если Трамп действительно хочет наладить отношения с Россией и найти точки соприкосновения, то назначение Ромни может поставить под вопрос эту линию. Сенатор также не исключил, что войдя в администрацию президента США, политики, ранее высказывавшие отличные от главы государства взгляды, могут изменить свою позицию, подстраиваясь под президентскую линию. В то же время Трамп, имея небольшой политический опыт, в значительной степени во внешней политике будет зависеть от своих назначенцев.

«Если политические взгляды чиновников в администрации США совпадать не будут, то это будет расколотая администрация, как уже было ранее при Джимме Картере», — предположил Пушков.

Сенатор считает маловероятным сценарий, когда в декабре коллегия выборщиков может в итоге проголосовать за демократа Хиллари Клинтон, которая проиграла Трампу на выборах 8 ноября. «Я считаю, что степень вероятность этого тяготеет к нулю», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что Трамп уже проводит международные встречи, ведет консультации по составу своего правительства. «Решение выборщиков против Трампа могло бы привести к острейшему внутриполитическому кризису в избирательной системе США и началу гражданского конфликта», — предупредил Пушков.

Он полагает, что в подобном сценарии не заинтересованы даже противники Трампа.