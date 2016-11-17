Более 20 камерунцев скончались после отравления дешевым алкоголем

По меньшей мере 21 человек погиб, еще шесть находятся в больницах после отравления алкоголем местного производства в Камеруне, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, жители города Миндуру почувствовали недомогание после употребления «одонтола», крепкого спиртного напитка, изготавливающегося на основе пальмового вина, злаков или тростникового сахара, на вечеринке в воскресенье.

«Некоторые испытывали проблемы с желудком, теряли зрение и сознание. 14 человек погибли на месте», — цитирует агентство слова представителя местных властей Роберта Биджанга.

Как сообщается, потерявшие сознание пациенты были доставлены в больницу, где семеро из них скончались. На данный момент врачи наблюдают за состоянием еще шести пострадавших.