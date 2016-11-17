Госдеп отказался предъявить доказательства «бомбардировок ВКС» в Сирии

Госдепартамент США отказался представить доказательства российских бомбардировок гражданских объектов в Сирии. При этом представитель ведомства Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов, повысил голос на корреспондентку RT, которая попросила его конкретизировать обвинения Вашингтона.

Старые обвинения без доказательств

На брифинге шла речь о заявлениях Госдепа, который обвинил ВКС в ударах по пяти больницам и мобильному госпиталю в Сирии. В Вашингтоне это назвали «нарушением международного права».

Несмотря на громкость очередных обвинений, Кирби не смог привести никаких доказательств и даже не назвал места, где якобы были нанесены удары.

«У меня нет для вас конкретной информации, нет местоположения (бомбардировок). Этого у меня нет. Как мы говорили, мы видели сообщения на этот счет», — заявил представитель Госдепа, добавив, что речь идет о «заслуживающих доверия» сведениях, полученных от гуманитарных организаций.

Кирби также признал, что у него нет данных о военных операциях России в Сирии.

«Я бы сказал, что мы видели дополнительные авиаудары в Сирии со стороны России и режима (президента Сирии Башара Асада — ред.), которые включали сообщения (а у нас нет оснований сомневаться в этих сообщениях) о пяти больницах и, по крайней мере, одной мобильной клинике, которые подверглись ударам», — сказал Кирби.

Нервная реакция

Срыв Кирби последовал после попытки корреспондента телеканала RT уточнить, откуда именно Вашингтон получил данные о действиях ВКС.

© Ruptly Фрагмент интервью RT c представителем Госдепартамента США Джоном Кирби

«Вы работаете на RT? А почему бы вам не задать своему правительству те же вопросы? Спросите у них про их военную деятельность. Попросите у них список больниц, по которым вы наносите удары», — заявил представитель Госдепа.

В RT отметили, что столь эмоциональная реакция Кирби удивила даже западных журналистов, которые назвали позицию американского чиновника некорректной.

После брифинга один из спикеров Госдепа извинился перед журналисткой и пообещал «предоставить RT конкретные адреса больниц, по которым, как полагают в Вашингтоне, были нанесены авиаудары».

«Беспардонная ложь»

В Минобороны России, комментируя обвинения в ударах по больницам, заявили, что риторика Вашингтона по Сирии основана на «беспардонной лжи».

«Устали врать, наверное. Сколько мы ни призывали, кроме голословных заявлений по тетрадке, ни разу никаких фактов представлено не было. Главное, хоть в чем-то обвинить Россию сегодня», — отметил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин также назвал ложью обвинения Вашингтона.

«Чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасающей». Напомнить, кто так говорил?» — написал политик в Facebook.

В похожем ключе высказывался в своей книге «Майн Кампф» лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, которого затем неоднократно цитировал министр пропаганды Йозеф Геббельс.