Новости мира

Клинтон опережает Трампа более чем на миллион голосов избирателей

Клинтон опережает Трампа более чем на миллион голосов избирателей
presskg

Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа более чем на 1 миллион голосов избирателей, свидетельствуют данные предварительного подсчета голосов в ряде штатов после президентских выборов, которые приводит издание Politico.

Согласно предварительным данным, за Клинтон подали голоса более 61,963,234 избирателей, в то время как за Трампа проголосовали 60,961,185 человек.

По данным издания, в штатах Калифорния, Юта и Вашингтон еще не завершен процесс подсчета голосов. Единственным штатом, который еще вообще не подвел итоги голосования остается Мичиган.

Трамп набрал 290 голосов выборщиков при 270 необходимых для избрания президентом. У Клинтон 232 голоса выборщиков. Подсчет голосов продолжается в Мичигане (16 выборщиков), разрыв между лидером Трампом и Клинтон там составляет 0,3 процентных пункта (около 11 тысяч голосов).

Выборы президента прошли в США 8 ноября по двухступенчатой системе. Победитель в каждом штате забирает голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. Для победы необходимы 270 голосов выборщиков из 538. Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года. Избранный президент вступит в должность при инаугурации 20 января.

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