Бишкек

ГКНБ отслеживает критику в адрес Атамбаева и передает в Генпрокуратуру

ГКНБ отслеживает критику в адрес Атамбаева и передает в Генпрокуратуру
presskg

ГКНБ отслеживает негативные высказывания в адрес президента Атамбаева, пишет КирТАГ.

Госкомитет национальной безопасности отслеживает критику, которая высказывается в адрес главы государства Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщил замглавы ГКНБ Рустам Мамасадыков на заседании комитета по обороне и безопасности.

«Мы реагируем на негативные высказывания, отслеживаем, устанавливаем и передаем в Генеральную прокуратуру для дальнейшего расследования», — сказал Мамасадыков.

По его словам, президент, флаг и гимн являются символами государства. «Поэтому их оскорбление должно караться в рамках закона», — добавил он.

На заседании депутат Ирина Карамушкина отметила, что в настоящее время в адрес главы государства идет очень много критики как в СМИ, так и в социальных сетях.

«Это уже даже не критика по работе, порой пошлые высказывания в адрес президента носят личностный характер, вы как-то реагируете на это?» — задала депутат вопрос Рустаму Мамасадыкову.

URL: http://zanoza.kg/346117
Related Items
Click to add a comment
Бишкек
presskg

Related Items

More in Бишкек

3

Уникальная возможность выйти замуж. Кастинг жен объявил… Нурлан Мотуев

presskg14.11.2016
Read More
2

Текебаев о проникновении в дом: Боюсь не того, что унесли, а что оставили

presskg14.11.2016
Read More
3

В Бишкеке начали строительство муниципальных общественных туалетов

presskg14.11.2016
Read More
5

Parlamentarizm Sabaktary 10112016

presskg11.11.2016
Read More
1

Малоимущие пенсионеры получили теплые одеяла и обогреватели.

presskg10.11.2016
Read More
5

Омурбек Текебаев своими вопросами загнал в угол будущего министра МВД

presskg10.11.2016
Read More
3

Жогорку Кенеш одобрил состав, структуру и программу правительства

presskg09.11.2016
Read More
1

Turkish Airlines прекратили рейсы в Ош

presskg08.11.2016
Read More
1

Не первый случай: в одной из бань Антальи задержаны кыргызстанки

presskg08.11.2016
Read More