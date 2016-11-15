ГКНБ отслеживает критику в адрес Атамбаева и передает в Генпрокуратуру

ГКНБ отслеживает негативные высказывания в адрес президента Атамбаева, пишет КирТАГ.

Госкомитет национальной безопасности отслеживает критику, которая высказывается в адрес главы государства Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщил замглавы ГКНБ Рустам Мамасадыков на заседании комитета по обороне и безопасности.

«Мы реагируем на негативные высказывания, отслеживаем, устанавливаем и передаем в Генеральную прокуратуру для дальнейшего расследования», — сказал Мамасадыков.

По его словам, президент, флаг и гимн являются символами государства. «Поэтому их оскорбление должно караться в рамках закона», — добавил он.

На заседании депутат Ирина Карамушкина отметила, что в настоящее время в адрес главы государства идет очень много критики как в СМИ, так и в социальных сетях.

«Это уже даже не критика по работе, порой пошлые высказывания в адрес президента носят личностный характер, вы как-то реагируете на это?» — задала депутат вопрос Рустаму Мамасадыкову.