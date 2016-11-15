СМИ США готовили новости о Путине и Трампе с помощью Google-переводчика

Американское издание New York Post использовало автоматический онлайн-перевод при написании материала о разговоре президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.

В статье приводится выдержка из сообщения пресс-службы Кремля о том, что Путин еще раз поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, пожелал ему успехов в реализации предвыборной программы, а также «отметил готовность выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».

Издание отмечает, что перевод «предоставлен Google».