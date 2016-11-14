Представляясь милиционером, мужчина отбирал телефоны у прохожих

В Бишкеке мужчина отбирал телефоны у прохожих, представившись милиционером. Об этом редакции Zanoza.kg сообщили сотрудники правоохранительных органов.

По словам оперативников, с заявлением в УВД Первомайского района столицы обратилась студентка одного из университетов Бишкека. По ее словам, в начале ноября возле здания КНУ к ней подошел молодой человек, который сообщил ей, что он является сотрудником уголовного розыска, и попросил ее предъявить документы на ее мобильный телефон. Услышав, что документов нет, он заявил, что телефон краденный и долгое время в розыске. После чего забрал мобильник и ушел.

Еще один заявитель сообщил, что в ночь с 8 на 9 ноября неизвестный представился ему сотрудником милиции. Применив силу, он отобрал у него сотовый телефон. Потерпевший занимался частным извозом.

Еще одна потерпевшая сообщила, что мужчина представился сотрудником посольства и отобрал у нее мобильный телефон.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался житель столицы, 1996 года рождения, уроженец Нарынской области.

В УВД Первомайского района Бишкека просят всех пострадавших от этого мужчины обратиться в милицию или позвонить по телефонам: 102 и 0550 102 326.

Отмечается, что в изъятом удостоверении нет никаких бланков, оно было пустое. Мужчина сначала представлялся сотрудником уголовного розыска, а если его оппонент начинал расспрашивать подробнее о месте его работы, то представлялся внештатным сотрудником РУВД Октябрьского района Бишкека.