Путин на КВН: Вот это вы о ком сказали: «Женился, развелся, счастлив»?

Вчера, 12 ноября, президент России Владимир Путин побывал на юбилейном вечере КВН в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщается на сайте международного союза. Шутки из поздравительной речи главы государства вызвали в зале бурные аплодисменты и смех. По мнению главы государства, Александру Васильевичу Маслякову удалось создать «не просто какую-то программу, игру, а целое молодежное движение», почитатели которого есть на всех континентах.

По сообщению ТАСС, первым Путин поздравил с предстоящим 75-летием руководителя Клуба Александра Маслякова. «В советское время была песенка модная… (Был) один известный хороший человек в солидном возрасте, но возглавлял ВЛКСМ. Ему приписывали слова этой песенки: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!» Под смех собравшихся и самого юбиляра президент пожелал Маслякову оставаться вечно молодым.

Президент напомнил, что КВН начинался еще в 50-х годах прошлого века и носил название ВВВ – «Вечер веселых вопросов». «Все течет, все меняется, появились другие популярные аббревиатуры…», – выдержал небольшую паузу Путин. И под бурные аплодисменты уточнил: «Я имею в виду КВН». «Потом в 1970-х годах передача закрылась. Почему? Например, многим тогда показалось, что появление на сцене игроков с бородой — это намек на Карла Маркса, а сейчас половина здесь с бородой», – заметил глава государства, вновь вызвав взрыв смеха.

«Более того – они позволяют себе еще и шуточки какие? И где?! В Кремле! Про бывших больших начальников, уходящих, приходящих, ну и на действующих», – сказал Путин. Дождавшись, когда аплодисменты стихнут, он с иронией потребовал уточнения: «Вот это вы о ком сказали: женился, развелся, счастлив?» И вызвал новый взрыв смеха.

Совет КВН, который попросили дать президента, был сформулирован так: «КВН – большая, дружная, очень хорошая семья. Совет вам да любовь!» Путин неоднократно приезжал на игры и праздники КВН. Так, он поздравлял «веселых и находчивых» с 45-летием в 2006-м, с 50-летием – в 2011-м, был в гостях у Клуба в 2012-м, а в 2013-м открывал Дом КВН в Москве.