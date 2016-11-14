В Бишкеке начали строительство муниципальных общественных туалетов

В целях обеспечения комфортного пребывания горожан и гостей столицы мэрией города Бишкек на Аллее молодежи с северо-западной стороны Филармонии имени Т. Сатылганова построен первый муниципальный общественный туалет.

Сейчас данный туалет передан на баланс МП «Зеленстрой» и функционирует в полном режиме, за ним закреплен сотрудник предприятия. В ближайшее время в планах муниципалитета предусмотрено размещение еще пяти общественных туалетов.

Как сообщают в управлении муниципальной собственностью, в начале августа текущего года комиссия по предоставлению прав на земельные участки в

Бишкеке определила земельные участки, где в 2017 году будут возводиться общественные туалеты в облегченных конструкциях. Туалеты планируется

установить по адресам:

— площадь борцам революции по ул. Пушкина – ул. Тыныстанова;

— сквер им. М. Горького по ул. Исанова;

— парк им. Чингиза Айтматова по ул. Абдымомунова — ул. Раззакова;

— бульвар Эркиндик – ул. Боконбаева;

— сквер им. Тоголока Молдо по ул. Московской;

— ул. Ала-Арчинская – ул. Махатмы Ганди;

— ул. Рыскулова – ул. Коенкозова;

— парк Победы им. Даира Асанова;

— ул. А. Токомбаева на территории Парка культуры и отдыха им. 125-летия

Бишкека;

— ул. К. Шакирова на территории парка Ататюрк;

— ул. Джантошева;

— ул. Рыскулова – бульвар Молодой Гвардии;

— ул. Айни – ул. Дагестанская;

— ул. Московская – бульвар Молодой Гвардии;

— ул. Фучика на территории парка им. Фучика;

— ул. Ибраимова с восточной стороны ТЦ RedCentre;

— пр. Чуй – ул. Абдрахманова;

— ул. Абдрахманова – ул. Фрунзе.

Предлагаемые общественные туалеты полностью соответствуют санитарным требованиям, и могут размещаться в местах скопления людей, как в

центральной части, так и на периферии города, где отсутствуют общественные туалеты. Данные туалеты будут подключаться к городским сетям водоснабжения и канализации. Дизайн туалетов будут соответствовать городской среде. Помимо внешнего облика, внутреннее оборудование

оснащаются современным сантехническим оборудованием, также предусмотрена принудительная вытяжка. В некоторых моделях для маломобильных людей предусмотрена отдельная кабинка.

Данные туалеты будут построены за счет средств городского бюджета, хотя на данный момент 4 туалета могут начать строиться на привлечённые

средства.