Бишкек

В Бишкеке начали строительство муниципальных общественных туалетов

В Бишкеке начали строительство муниципальных общественных туалетов
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В целях обеспечения комфортного пребывания горожан и гостей столицы мэрией города Бишкек на Аллее молодежи с северо-западной стороны Филармонии имени Т. Сатылганова построен первый муниципальный общественный туалет.

 

Сейчас данный туалет передан на баланс МП «Зеленстрой» и функционирует в полном режиме, за ним закреплен сотрудник предприятия. В ближайшее время в планах муниципалитета предусмотрено размещение еще пяти общественных туалетов.

Как сообщают в управлении муниципальной собственностью, в начале августа текущего года комиссия по предоставлению прав на земельные участки в
Бишкеке определила земельные участки, где в 2017 году будут возводиться общественные туалеты в облегченных конструкциях. Туалеты планируется
установить по адресам:

— площадь борцам революции по ул. Пушкина – ул. Тыныстанова;

— сквер им. М. Горького по ул. Исанова;

— парк им. Чингиза Айтматова по ул. Абдымомунова — ул. Раззакова;

— бульвар Эркиндик – ул. Боконбаева;

— сквер им. Тоголока Молдо по ул. Московской;

— ул. Ала-Арчинская – ул. Махатмы Ганди;

— ул. Рыскулова – ул. Коенкозова;

— парк Победы им. Даира Асанова;

— ул. А. Токомбаева на территории Парка культуры и отдыха им. 125-летия
Бишкека;

— ул. К. Шакирова на территории парка Ататюрк;

— ул. Джантошева;

— ул. Рыскулова – бульвар Молодой Гвардии;

— ул. Айни – ул. Дагестанская;

— ул. Московская – бульвар Молодой Гвардии;

— ул. Фучика на территории парка им. Фучика;

— ул. Ибраимова с восточной стороны ТЦ RedCentre;

— пр. Чуй – ул. Абдрахманова;

— ул. Абдрахманова – ул. Фрунзе.

Предлагаемые общественные туалеты полностью соответствуют санитарным требованиям, и могут размещаться в местах скопления людей, как в
центральной части, так и на периферии города, где отсутствуют общественные туалеты. Данные туалеты будут подключаться к городским сетям водоснабжения и канализации. Дизайн туалетов будут соответствовать городской среде. Помимо внешнего облика, внутреннее оборудование
оснащаются современным сантехническим оборудованием, также предусмотрена принудительная вытяжка. В некоторых моделях для маломобильных людей предусмотрена отдельная кабинка.

Данные туалеты будут построены за счет средств городского бюджета, хотя на данный момент 4 туалета могут начать строиться на привлечённые
средства.

В Бишкеке начали строительство муниципальных общественных туалетов (ФОТО)

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