Азартная политика: букмекеры подводят итоги для победителей и проигравших на выборах в США

Предвыборная кампания в США — всегда яркое шоу, за которым с интересом следит весь мир. Азартные игроки, в основном из США и Британии, делали ставки, кто победит в ходе голосования. По данным крупнейшей в мире биржи ставок Betfair, их общая сумма превысила $140 млн. RT разобрался, кому победа Трампа принесла большой выигрыш, а кто, напротив, потерял целое состояние.

Прошедшие в США президентские выборы вызвали особый интерес у азартных людей. Они увлечённо делали ставки на исход президентской гонки по всему миру. Стоит отметить, что в самой Америке принимать ставки на результат выборов запрещено, поэтому многие граждане страны обращались в зарубежные букмекерские конторы, в первую очередь британские.

Ставки на Клинтон

Клиенты одной из самых крупных букмекерских контор Великорбитании Willaim Hill потеряли крупные суммы, делая ставку на победу Хиллари Клинтон, сообщает Business Insider. Например, одна женщина, имя которой не разглашается, потеряла $597 тыс. после того, как победу одержал Дональд Трамп. Букмекеры уточнили, что она не являлась гражданкой Великобритании.

Ещё один клиент Willaim Hill в Нортамберленде поставил на победу Хиллари Клинтон £181 тыс., а житель Лондона сделал ставку в её пользу в размере £150 тыс. всего за день до выборов. Все эти деньги в итоге отошли букмекерам и были распределены между теми, кто поставил на Трампа.

Шансы Клинтон на победу оценивались выше, поэтому коэффициент выигрыша был небольшой. Тогда как суммы, поставленные на победу республиканца, в случае выигрыша увеличивались в несколько раз.

По данным одной из крупнейших ирландских букмекерских контор Matchbook, где минимальная ставка составляет £5, за несколько дней до выборов вероятность выигрыша Клинтон оценивалась в 50%. Это означало, что те, кто ставил на победу экс-госсекретаря £5, мог выиграть £10. В победу Трампа ирландцы верили меньше: вероятность того, что республиканец станет президентом, они оценивали в 17% — вложенные £10 могли принести выигрыш около в размере £300.

Ставки на Трампа

По данным Business Insider, всего британские букмекеры приняли ставок на сумму около £20 млн, 71% из которых, вопреки данным опросов, были сделаны на победу республиканского кандидата.

«Дональд Трамп начинал с шансами 150 к 1, но на него всё равно продолжали ставить, хоть и меньшие суммы, чем на Хиллари Клинтон, которая была фаворитом», — рассказал изданию представитель William Hill.

Владелец гостиницы из английского Корнуолла заработал £100 тысяч, сделав 30 ставок на победу Трампа, первую из которых он разместил, когда американский миллиардер впервые объявил о своём желании баллотироваться на пост президента США.

Обладателем ещё одного крупного выигрыша стал британский бизнесмен Винсент Ченгиз, который заработал более $1 млн на ставке в пользу Трампа размером в $436 тысяч.

Представитель William Hill охарактеризовал победу Дональда Трампа как катастрофу для букмекеров, учитывая большое количество выигрышей, которые пришлось выплачивать прозорливым игрокам. «Мы раздали очень много денег», — пояснил букмекер.

Новые ставки

После окончания выборов букмекерские конторы продолжают работу, принимая ставки на дальнейшую деятельность избранного президента США. Например, на сайте Oddschecker можно поставить на то, в какую страну Трамп совершит первый государственный визит, среди самых популярных вариантов Мексика и Россия.

Кроме того, азартные игроки готовы поспорить, закончит ли Трамп карьеру импичментом или будет ли исключён из Республиканской партии.

Игроки ставят деньги, станет ли Трамп выполнять свои предвыборные обещания, например, построит ли он стену на границе с Мексикой. По этому пункту ставки принимаются 1 к 3.

Финансовые потрясения

Потеряли деньги не только те, кто ставил крупные суммы на победу Клинтон. Так, национальная валюта Мексики обвалилась более чем на 10% к американскому доллару. В результате, самый богатый человек Мексики, миллиардер Карлос Слим, потерял около $5 млрд за счёт резкого изменения курса песо. За несколько часов состояние магната уменьшилось примерно на 9%.

Напомним, утром в среду, 9 ноября, цены на нефть упали на 3%, азиатские биржи закрылись в минусе, торги в Европе и США продемонстрировали отрицательную динамику, а курсы крупнейших нацвалют показали рекордное падение к доллару.

В первые часы после известия о победе Трампа золото подорожало сразу на 4,5% — до $60 за тройскую унцию (31,10 г).

Российский рубль относительно безболезненно выдержал новостное потрясение и панику на внешнем рынке, хотя и снижался на открытии торгов. Так, по данным Центробанка РФ, официальный курс доллара на 10 ноября 2016 года составил 63,89 рубля (плюс 15,64 копейки), евро — 71,35 рубля (плюс 89,49 копейки).

Валерия Маслова, Роман Тихонов