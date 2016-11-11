Дочь с другом закопала труп убитой матери в поле. Сообщника задержали

Напомним, вчера, 10 ноября, сотрудники отдела розыска Ысык-Атинского района и ГУВД Чуйской области задержали 27-летнего Али и его гражданскую жену Кристину по подозрению в убийстве 46-летней Татьяны, матери девушки.

Первоначально Али и Кристина заявили о том, что женщина пропала без вести. Однако следователям удалось установить, что женщину убил Али. Затем Кристина закопала труп матери в поле на объездной дороге близ Бишкека. Ей помогал какой-то знакомый.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления розыска ГУВД Чуйской области прошедшей ночью задержали соучастника преступления, который помог избавиться от трупа. Им оказался житель Ысык-Атинского района С. Т., 1992 года рождения. Труп был вывезен на его автомашине.

В настоящее время все подозреваемые под стражей. Проводятся следственные действия.