Новости мира

Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент с самолетом «Белавиа»

Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент с самолетом «Белавиа»
presskg

Президент Украины Петр Порошенко извинился перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за инцидент с самолетом «Белавиа», возвращенным в Киев, сообщил первый белорусский канал.

Также во время телефонного разговора Порошенко проинформировал белорусского президента, что виновные в произошедшем наказаны.

Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, Порошенко и Лукашенко договорились, что «соответствующие службы в ближайшее время проведут консультации о сотрудничестве в области безопасности для предотвращения подобных инцидентов впредь».

Украинские власти 21 октября вернули в аэропорт «Жуляны» рейс «Белавиа». Как сообщили в авиакомпании, команда о возвращении сопровождалась угрозой поднять истребители.

После посадки украинские правоохранители сняли с рейса председателя правления международной общественной организации «Гражданский союз» Армена Мартиросяна, однако вскоре отпустили его. Белоруссия заявила протест и вручила соответствующую ноту Украине.

В «Белавиа» отметили, что Украина согласилась компенсировать затраты на возвращение самолета. Мартиросян, из-за которого самолет вернули в аэропорт Киева, подал в суд на украинские власти.

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