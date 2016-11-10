Малоимущие пенсионеры получили теплые одеяла и обогреватели.

Бишкек. Малоимущие пенсионеры города Бишкек и Чуйской области получили прямую помощь в виде теплых одеял, обогревателей, лакокрасочных материалов и продуктовой помощи.

Помощь была оказана в рамках проекта «Поддержка и безопасность пожилых людей в Кыргызстане» гуманитарной организацией ADRA Кыргызстан для самых уязвимых пенсионеров в стране.

Необходимые вещи для зимнего периода были распределены среди пенсионеров столицы и в 5 регионах Чуйской области.

С самого начала проекта с июля 2015 года гуманитарная помощь оказывается пенсионерам Кыргызстана из малоимущих семей. Многие пенсионеры в силу своих маленьких пенсий, вынуждены экономить на многих аспектах в своей жизни.

Гуманитарная помощь финансируется DCA Central Asia в рамках двухгодичной программы «Достойное старение в Кыргызстане».

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