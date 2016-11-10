Посольство США сообщило об угрозе террористических атак в Таджикистане

США рекомендуют своим гражданам держаться подальше от афганской границы и мест массового скопления людей.

Посольство США в Душанбе сегодня, 9 ноября, распространило предупреждение об угрозе совершения террористических актов на территории Таджикистана.

В представительстве пояснили, что располагают информацией о возможных попытках террористических группировок пересечь границу Афганистана и совершить атаки в местах массового скопления людей. В связи с этим гражданам США рекомендовано по возможности избегать остановок общественного транспорта, а находящимся в Горно-Бадахшанской автономной области воздержаться от кемпинга и езды на велосипеде в темное время суток вблизи афганской границы, особенно в густонаселенных районах.

Отметим, что накануне стало известно о том, что в афганской провинции Кундуз, которая находится на севере страны и непосредственно граничит с Таджикистаном, в ближайшее время будет проводиться масштабная боевая операция зачистки «Шафак-2», после она должна распространиться на всю территорию Афганистана.

Кроме того, сегодня афганский командир Шеразиз Камавол в своем интервью афганскому изданию «Пажвок» заявил о том, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали свои нападения на севере Афганистана, чтобы позволить иностранным террористам проникнуть в Таджикистан и Узбекистан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2016 года боевики с четырех сторон атаковали Кундуз. Ожесточенные бои продолжались в течение недели, после чего правительственным силам удалось вытеснить их из города, однако на его окраинах все еще отмечается значительное присутствие боевиков.