Бишкек

Жогорку Кенеш одобрил состав, структуру и программу правительства

Жогорку Кенеш одобрил состав, структуру и программу правительства
presskg

В новом кабмине появятся шесть новых министров и один вице-премьер. Одобрение дали большинство депутатов.

Жогорку Кенеш одобрил состав, структуру и программу правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Сооронбаем Жээнбековым.

Во вторник коалиция большинства поддержала структуру и планы кабмина.

Состав правительства поддержали 112 депутатов, структуру — также 112 и программу — 106. Голосование прошло открытым электронным методом.

В новом правительстве Олег Панкратов, Мухамметкалый Абулгазиев и Жениш Разаков сохраняют за собой посты вице-премьеров. На должность вице-премьера, курирующего социальный блок, он предложил депутата от фракции «Кыргызстан» Чолпон Султанбекову.

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Бишкек
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