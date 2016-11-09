Обама не смог дозвониться до Трампа

Президент США Барак Обама пытался поговорить с будущим главой государства Дональдом Трампом по телефону, но не смог ему дозвониться. Как сообщает ТАСС , такую информацию распространила NBC со ссылкой на менеджера предвыборной кампании Трампа Келлиэнн Конуэй.

Уточняется, что Обама позвонил Трампу, когда тот выступал на сцене, поэтому разговора не состоялось.

При этом журналист NBC Кэти Тар написала в своем твиттере со ссылкой на Конуэй, что Обама поговорил по телефону с Трампом ночью. Конуэй сказала, что не знает, о чем конкретно говорили политики.

Официальные результаты выборов пока не объявлены, но уже известно, что Трампа поддержали 279 выборщиков при необходимых 270, и он получил 47,7 процента голосов избирателей. Демократ Хиллари Клинтон, которую поддерживал Обама, получила голоса 218 выборщиков и 47,5 процента избирателей. Клинтон уже позвонила Трампу и признала свое поражение.