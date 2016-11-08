Бишкек

Turkish Airlines прекратили рейсы в Ош

Turkish Airlines прекратили рейсы в Ош
presskg

Turkish Airlines выведут из своего парка более 30 самолетов, сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

Как сообщается, связано это с сокращением числа пассажиров на фоне экономических проблем и недавних терактов.

Около 12 Airbus A330-200 были отданы в аренду в курортные провинции Антальи и припаркованы напротив второго международного терминала. Еще четыре самолета Airbus A320 будут доставлены в ангары аэропорта Анкара Эсенбога.

Количество выведенных самолетов постепенно достигнет 30 в ближайшие дни. В распоряжении турецких авиалиний на данный момент находятся 298 пассажирских самолетов по всему миру.

В связи с этим Turkish Airlines отменили рейсы по 22 направлениям, 17 из которых являются международными. Рейсы в Ош оказались в их числе. Также были отменены рейсы по следующим направлениям: Ольборг (Дания), Бордо (Франция), Генуя и Пиза (Италия), Акаба (Иордания), Роттердам (Голландия), Эль-Касим (Саудовская Аравия), Худжанд (Таджикистан) и Ивано-Франковск (Украина).

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Бишкек
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