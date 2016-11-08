Не первый случай: в одной из бань Антальи задержаны кыргызстанки

Гражданок КР арестовали из-за отсутствия у них официального разрешения на работу.

В районе Аланья округа Анталья (Турция) сотрудники полиции арестовали гражданок Кыргызстана, пишет местное издание Haberler.

Три девушки были задержаны во время проверки бани. Они обвиняются в незаконном пребывании на территории Турции и доставлены в миграционный отдел полиции Антальи, который должен их депортировать.

Этот уже второй случай за последнее время, когда наших соотечественниц «ловят» в бане без разрешения на работу. Двумя месяцами ранее турецкие правоохранители также арестовали трех девушек из Кыргызстана.