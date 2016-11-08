Турция обвинила Люксембург в поддержке терроризма

Он добавил, что Анкара ожидает от всех стран резкого осуждения попытки переворота в ночь на 16 июля в Турции.

В минувшую пятницу турецкая прокуратура задержала 12 депутатов турецкого парламента от Партии демократии народов, в том числе ее сопредседателей Селахаттина Демирташа и Фигена Юкседаг. Позже восемь депутатов были арестованы судами. Турецкие власти объяснили это тем, что после снятия неприкосновенности с депутатов парламента некоторым из них были предъявлены обвинения. Эти депутаты не явились в суд, куда были вызваны для дачи показаний, поэтому было принято решение об их задержании, заявили в Анкаре.

Позднее стало известно о задержании еще девяти членов Партии демократии народов. Кроме того, в тот же день были задержаны лидеры еще двух курдских организаций в Турции.

Власти подозревают депутатов в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и в оправдании терроризма.

Парламент Турции принял в мае закон о снятии неприкосновенности с депутатов.