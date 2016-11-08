Турция обвинила Люксембург в поддержке терроризма

МИД Турции осудил заявление главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна с критикой действий турецких властей по отношению к оппозиции и журналистам, обвинив его страну в поддержке терроризма. «Мы осуждаем заявление главы МИД Люксембурга Жан Асселборна – одной из основных в числе европейских стран, поддерживающих терроризм. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он выступил с нападками в адрес Турции, что вызывает серьезную озабоченность. Высказывания главы МИД страны, чей вклад в борьбу с глобальным терроризмом весьма сомнителен, показывает, что он далек от возможности понять масштабы и суть угроз, с которыми сталкивается Турция», – говорится в письменном заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хюсейна Мюфтюоглу, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Анкара ожидает от всех стран резкого осуждения попытки переворота в ночь на 16 июля в Турции.
Ассельборн ранее подверг жесткой критике развитие ситуации в Турции и допустил введение экономических санкций Евросоюза против Анкары в связи с политикой турецкого президента Тайипа Эрдогана по отношению к оппозиции и журналистам. По словам министра, турецкие власти пренебрегают верховенством права, что недостойно страны, которая является членом Совета Европы и НАТО, а также хочет войти в состав ЕС.
В минувшую пятницу турецкая прокуратура задержала 12 депутатов турецкого парламента от Партии демократии народов, в том числе ее сопредседателей Селахаттина Демирташа и Фигена Юкседаг. Позже восемь депутатов были арестованы судами. Турецкие власти объяснили это тем, что после снятия неприкосновенности с депутатов парламента некоторым из них были предъявлены обвинения. Эти депутаты не явились в суд, куда были вызваны для дачи показаний, поэтому было принято решение об их задержании, заявили в Анкаре.
Позднее стало известно о задержании еще девяти членов Партии демократии народов. Кроме того, в тот же день были задержаны лидеры еще двух курдских организаций в Турции.
Власти подозревают депутатов в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и в оправдании терроризма.
Парламент Турции принял в мае закон о снятии неприкосновенности с депутатов.
Арест депутатов турецкого парламента от прокурдской партии вызвал резкую критику со стороны лидеров стран ЕС, которые выразили в связи с этим глубокую озабоченность. Глава комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок потребовал прервать переговоры о вступлении Турции в Евросоюз.
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