Бишкек

В Кыргызстане работают над снижением бедности и повышением продбезопасности

В Кыргызстане работают над снижением бедности и повышением продбезопасности
presskg

 

 

Две международные организации подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого станут инвестировать средства для выполнения поставленных задач.

 

БИШКЕК, 8 ноя — Sputnik. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) и Программа поддержки развития горных сообществ Кыргызстана (инициатива Фонда Ага Хана) будут сотрудничать в сфере продовольственной безопасности и сокращения бедности, сообщает пресс-служба ВПП ООН.

 

Организации подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируются инвестиции в повышение уровня продовольственной безопасности и улучшение питания, разработку долгосрочных решений по сокращению масштабов бедности в республике. С этой целью стороны будут обмениваться опытом, знаниями и реализовывать проекты на местном уровне для улучшения социально-экономических условий уязвимых сельских домохозяйств.

 

Как отмечает пресс-служба, еще одним приоритетным направлением сотрудничества станет анализ в области снижения риска стихийных бедствий и адаптации к изменению климата. Кроме того, стороны договорились поддерживать развитие потенциала как местных сообществ, так и правительственных структур для выполнения поставленных задач.

 

 

 

 

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