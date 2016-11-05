Муж убил свою жену за отказ надевать хиджаб

В Алматинской области 33 летний житель села Даулет нанес ножевые ранения и убил свою жену за отказ надевать хиджаб, сообщает телеканал Алматы.

После убийства прошло несколько дней. Подозреваемого все еще не нашли. Родных жертв под защиту взяли правоохранительные органы.

Мать жертвы убийства рассказала, что ее дочь вышла замуж шесть лет назад. У нее остались 5 летний сын и 3 летняя дочь. В этом году семья закончила стройку своего дома в поселке. Мать погибшей женщины говорит, что муж дочери жестоко избивал её. А в последнее время увлекся чтением намаза, пристрастился к просмотру видео через социальные сети сирийских радикалов. Он также проявлял желание пройти путь «джихада».

Жертва убийства до этого несколько раз обращалась в правоохранительные органы за избиение. Но посадить его не удавалось. «Я одену на тебя хиджаб. Если не наденешь принесу тебя в жертву, говорил он дочери» – рассказала мать погибшей женщины.