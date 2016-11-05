Катастрофы и происшествия

Муж убил свою жену за отказ надевать хиджаб

Муж убил свою жену за отказ надевать хиджаб
presskg

В Алматинской области 33 летний житель села Даулет нанес ножевые ранения и убил свою жену за отказ надевать хиджаб, сообщает телеканал Алматы.
После убийства прошло несколько дней. Подозреваемого все еще не нашли. Родных жертв под защиту взяли правоохранительные органы.
Мать жертвы убийства рассказала, что ее дочь вышла замуж шесть лет назад. У нее остались 5 летний сын и 3 летняя дочь. В этом году семья закончила стройку своего дома в поселке. Мать погибшей женщины говорит, что муж дочери жестоко избивал её. А в последнее время увлекся чтением намаза, пристрастился к просмотру видео через социальные сети сирийских радикалов. Он также проявлял желание пройти путь «джихада».
Жертва убийства до этого несколько раз обращалась в правоохранительные органы за избиение. Но посадить его не удавалось. «Я одену на тебя хиджаб. Если не наденешь принесу тебя в жертву, говорил он дочери» – рассказала мать погибшей женщины.

Related Items
Click to add a comment
Катастрофы и происшествия
presskg

Related Items

More in Катастрофы и происшествия

hqdefault

Горящая фура едет по дороге в Кара-Суйском районе

presskg05.11.2016
Read More
1341995-1-1478283064

Число погибших в ДТП в туннеле на Тёо-Ашуу выросло до 4, пострадали 14 человек, — Минздрав

presskg05.11.2016
Read More
9

В ДТП на трассе Бишкек — Ош пострадали восемь человек, один погиб

presskg04.11.2016
Read More
7

На мужчину-мусульманина напали около десяти несовершеннолетних студентов колледжа имени Арабаева

presskg02.11.2016
Read More
3

Глава МВД: Есть надежда, что убийства Камилы Дуйшебаевой и Руслана Абасова будут раскрыты до конца года

presskg21.10.2016
Read More
8

В Кыргызстане в третий раз похоронили женщину

presskg19.10.2016
Read More
1

Депутат Сейма: российский террорист Моторола взорвался, как Galaxy Note 7

presskg18.10.2016
Read More
7

Чудаки на заправке, подборка приколов на АЗС

presskg12.10.2016
Read More
6

Догнали преступника

presskg12.10.2016
Read More