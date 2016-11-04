Боевики обстреляли гумкоридор в Алеппо, ранены двое российских военных

Боевики обстреляли гуманитарный коридор в районе западного участка дороги Кастелло в Алеппо, при этом двое российских военных получили легкие ранения, сообщило Минобороны России.
Этот гуманитарный коридор открыт для выхода боевиков с оружием, отмечает ведомство. Террористы обстреляли его из восточной части города газовыми баллонами из реактивных установок кустарного производства «Адский огонь» и минометов.
При обстреле были легко ранены двое российских военнослужащих из Центра примирения. Их оперативно эвакуировали в безопасный район, где оказали им медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет, сообщило Минобороны.
Также из района обстрела эвакуировали около 50 журналистов — представителей российских, западных и арабских СМИ.
Минобороны временно прекратило на своем сайте онлайн-трансляцию с камер наблюдения в районе гуманитарных коридоров в Алеппо.
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