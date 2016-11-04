Президент Украины Порошенко час говорил с фейковым Алмазбеком Атамбаевым

«Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым». Именно такой заголовок висит на официальной странице главы Украины Петра Порошенко.

Пресс-служба Порошенко сообщает, что стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня украино-кыргызских отношений.

Собеседники отметили необходимость активизации политического диалога на всех уровнях, а также необходимость усиления торгово-экономической составляющей двусторонних отношений. В частности, была отмечена важность проведения очередного заседания Совместной межправительственной украинско-кыргызской комиссии по сотрудничеству.

Петр Порошенко и Алмазбек Атамбаев обсудили пути преодоления проблем, возникших с поставками украинской продукции в Кыргызстан вследствие ограничений Россией транзита украинских товаров, а также возможные альтернативные маршруты перевозок.

Значительное внимание было уделено взаимодействию между Украиной и Кыргызстаном в рамках международных организаций, прежде всего в ООН.

Казалось бы, что тут особенного? Обычная новость. НО!

По сообщению заведующего отдела внешних связей аппарата президента КР Сапара Исакова, которого цитирует ИА «24.kg», такого телефонного разговора не было. В аппарате президента сообщили, что информация недостоверна. По словам Сапара Исакова, возможно, украинского лидера кто-то разыграл.

Примечательно, что за сутки до якобы имевшего места разговора двух президентов российский пранкер Алексей Столяров (Лексус), известный громкими розыгрышами украинских политиков, на своей странице в Facebook написал: «А есть тут специалисты по или из Киргизии?»

Zanoza.kg попыталась связаться с пранкером Алексеем Столяровым, чтобы он прокомментировал свою шутку в отношении главы Украины. Однако Столяров ответил, что все вопросы по поводу розыгрыша необходимо брать у российской телевизионной компании «НТВ».

Связаться с ними пока не удалось.

Российские пранкеры Вован и Лексус известны своими розыгрышами не только в отношении украинских политиков, но и других известных людей. 15 сентября прошлого года они поговорили с музыкантом от имени президента РФ Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Элтон Джон был уверен, что общался с главой российского государства, и даже поблагодарил Путина за беседу в своем Instagram.

В феврале этого года они позвонили президенту Турции Реджепу Эрдогану. В разговоре, в частности, шла речь о возможности «создать диалог глав государств стран, которые так или иначе пострадали от российских санкций» и координации действий против России.

Отметим, что в самой Украине уже комментируют ситуацию.

«Оказавшееся розыгрышем почти часовое обсуждение двухсторонних отношений президента Украины с якобы президентом Кыргызстана однозначно должно стоить карьеры главе президентской администрации, — прокомментировал ситуацию известный украинский юрист Андрей Портнов. — Это событие говорит об окончательном разрушении государственного аппарата и превращении институтов его управления в одну сплошную кинокомедию. И, конечно, это стало возможным благодаря произошедшей в стране люстрации, результатом которой стало появление почти на всех участках неадекватного количества разгильдяев и дураков».