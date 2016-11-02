Обама – последний президент США?

Можно с уверенностью сказать, что за президентскими выборами в США следят не только американцы, но и весь мир. Ведь от их исхода зависит – изменится ли внутренняя и внешняя политика заокеанского государства. Борьба идет не просто жесткая: стороны подчас прибегают к ударам, что называется, «ниже пояса». И до сих пор до конца не ясно – чья же возьмет.

Пророчество Ванги

55 лет назад в Гонолулу, столице 50-го американского штата Гавайи, родился нынешний президент США Барак Хуссейн Обама II (младший). Причем, это произошло всего через два года после того, как Алоха (так еще называют этот архипелаг в Тихом океане) вошел в состав Америки. Много было споров о том, правомочно ли избрание Обамы в президенты США. Тем не менее, в 2009 году он стал исполнять свои обязанности главы государства.

И с самого начала его деятельности на выборном посту многие эксперты и специалисты-политологи, а также простая мировая общественность недоумевала – за что он получил Нобелевскую премию Мира. Ведь Обама своими решениями фактически разворошил осиное гнездо Ближнего Востока и Африки, устроив там гуманитарную катастрофу. И не выполнил ни одного своего обещания, касающегося прекращения войн в Ираке и Афганистане, а также закрытия пресловутой тюрьмы в Гуантанамо и так далее и тому подобное. Более того, Барак Хусейнович ведет себя так, словно собирается править Америкой вечно.

Такого мнения придерживаются специалисты, которые опасаются, что подобно Джорджу Бушу-младшему, укрепившего свои позиции после теракта 11 сентября 2001 года, нынешний президент может попытаться объявить в США чрезвычайное положение – якобы из-за угроз, исходящих от террористических организаций. И тогда он, продлевая военное положение вновь и вновь, может править страной столько, сколько его душе будет угодно.

Наверное, именно это имеют в виду многие ничем не связанные друг с другом ясновидящие, когда называют Барака Обаму последним руководителем страны.