Новости мира

Сирийская армия за сутки уничтожила пятьсот боевиков в Алеппо

Сирийская армия за сутки уничтожила пятьсот боевиков в Алеппо
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Сирийские военные и ополчение, сначала отразив наступления радикальных группировок на юго-западе Алеппо, ликвидировали 500 боевиков, еще тысяча террористов ранены, сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источник.

Официальных данных по этому поводу от представителей сирийской армии не поступало.

По данным телеканала, боевики были убиты в ходе первой волны наступления, которая началась утром в пятницу, на позиции правительственных войск в районе Аль-Асад и 1070.

В субботу террористы организовали второй этап наступления в квартале Аз-Захра. Армии и ополченцам удалось отбить наступление. Однако в районе Аль-Асад, где расположена военная академия, продолжаются ожесточенные бои. В ходе наступления террористы используют заминированные автомобили и смертников.

По данным военной разведки, за несколько дней гуманитарной паузы боевики перебросили в район Хан-Туман на юге и в Кафр-Хамра на севере более 8 тысяч боевиков. Террористы предпринимают попытки прорвать окружение восточного Алеппо, где блокированы большие силы их подельников.

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