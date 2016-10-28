Эрдоган: нападки на единство и сплоченность Турции не будут иметь успеха

Нападки на единство и сплоченность Турции не будут иметь успеха, так как народ подтвердил приверженность идеалам республики и демократии в ночь на 15 июля, говорится в обращении президента Турции Тайипа Эрдогана, которое зачитал посол Турции в РФ Умит Ярдым.

«Непоколебимость нашего народа, грудью ставшего на защиту свободы, демократии, правительства и государства под дулом оружия предателей ФЕТО — лучший залог достижения целей, поставленных на 2023 год, когда будет отмечаться 100-летие нашей республики», — говорится в обращении Эрдогана, посвященном 93 годовщине образования Турецкой Республики.

«Никакие нападки на единство, сплоченность, братство, независимость страны не возымеют успеха»,- добавил Эрдоган.