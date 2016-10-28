Кыргызстан пытается договориться с Россией о поставках интернета через КНР

Глава Госкомсвязи и информационных технологий Бакыт Шаршембиев сейчас находится в Москве и ведет переговоры «Ростелекомом» о поставке интернета через Китай, заявлено сегодня, 28 октября на заседании парламентской фракции «Ата Мекен».

Депутат от фракции Каныбек Иманалиев поинтересовался, в какую сумму обойдется прокладка магистрали из России через Китай и есть ли у государства и госкомпаний средства на это. Представитель Госкомсвязи отметил, все необходимо посчитать и ответить на вопросы депутата сможет только сам председатель госкомитета.

В свою очередь Иманалиев возмутился тем, что Кыргызстан не может использовать свои преимущества в составе ЕАЭС и для решения подобных вопросов.

Его поддержала коллега Наталья Никитенко, которая заявила, что ситуация, когда Казахстан чувствует себя монополистом, стали проявляться очень часто.

«Мы постоянно слышим о сложностях с экспортом нашей продукции. Несмотря на постоянные переговоры, никто не может дать нормального ответа и в отношении экспорта, и интернета. Они знают, что они монополисты», — подчеркнула депутат.

Глава фракции Омурбек Текебаев отметил, что Кыргызстану ни в чем нельзя зависеть от близкого друга, коим считается Казахстан.

Глава Ассоциации операторов связи КР Нурбек Абасканов отметил, что казахские интернет-провайдеры признали тот факт, что не было обоснований для повышения цены на стоимость трафика.

«По итогам разбирательств между четырьмя поставщиками Казахстана был выявлен факт сговора», — рассказал он.

Напомним, до августа 2016 года кыргызстанские провайдеры и сотовые операторы закупали интернет в Казахстане по стоимости $10-12 за мегабит. Летом интернет-провайдеры КР получили уведомления от казахстанских партнеров, что цены увеличатся примерно до $25-30 в зависимости от провайдера. Потом компаниям из КР цены увеличили. «Кыргызтелеком» при этом один из первых подписал договор с увеличением цены. В Кыргызстане заподозрили казахстанские компании в ценовом сговоре. С тех пор на уровне компаний, чиновников и ЕЭК ведутся переговоры о снижении цены.

Ранее в Алматы прошла встреча глав антимонопольных ведомств Кыргызстана и Казахстана, представителей «Кыргызтелекома» и «Казахтелекома», а также крупных провайдерских компаний и сотовых операторов, где достигнута договоренность о снижении цен.

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