Эксперт назвал условия, при которых террористы уйдут из Сирии

Террористические группировки в Сирии начнут терять свои позиции и сдаваться, если американские вооруженные силы покинут страну и перестанут их поддерживать, считает исполнительный директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс.

«Вывод войск США будет однозначно лучшим решением для Сирии. Сирийцы и их союзники должны будут решить, что произойдет с этими группировками. Понимание того, что США больше не будут их поддерживать, поспособствует принятию ими сложных решений самостоятельно. И вы увидите гораздо больше деревень, более крупных деревень, которые найдут свой путь к освобождению», — цитирует агентство Sputnik слова Макадамса.

По его словам, некоторые террористы уже сложили оружие в населенных пунктах, окружающих Алеппо, однако вскоре мы сможем увидеть «что-то вроде согласованной капитуляции экстремистов, террористов и тех, что хочет осуществить переворот, не прибегая к насилию».

Специалист также отмечает, что вывод американского контингента из Сирии сразу после выборов в США маловероятен, так как оба кандидата в президенты придерживаются интервенционистских взглядов.

Как отмечал раннее военно-дипломатический источник РИА Новости в Москве, есть сведения, что американские и саудовские спецслужбы договорились о безопасном выходе боевиков из Мосула в сторону Сирии. Предполагается, что несколько тысяч террористов в дальнейшем примут участием в наступлении на Пальмиру и Дейр-эз-Зор.