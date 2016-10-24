Кыргызстан

Президента просят выделить земли для захоронения кыргызов христиан

Президента просят выделить земли для захоронения кыргызов христиан
presskg

Граждане обратились президенту Алмазбеку Атамбаеву, выделить землю для захоронения кыргызов христиан во всех районных центрах Кыргызстана. Об этом говорится в петиции направленная президенту.
В петиции сообщается, что вот уже более 13 лет в стране остро стоит проблема с захоронением кыргызов, которые не исповедуют ислам.
«Есть несколько случаев когда уже похороненного человека заставляли выкопать. Последний случай в Ала-буке превосходит все рамки человечности. В интернете большой резонанс. Эти случаи приносят большие мучения родственникам умерших, дают десяткам тысяч христианам-протестантам Кыргызстана чувство незащищенности, создают опасные конфликтные ситуации и наносят ущерб имиджу нашей страны как демократического государства», — говорится в петиции.
Протестанты считают, что эту проблему можно решить просто.
«Дать указание о выделении участков рядом с существующими мусульманскими кладбищами во всех районных центрах для представителей всех конфессий и атеистов. Прошу вас помочь решить этот вопрос», — обратились они.
Петицию подписали уже около 300 человек.
Напомним, в Ала-Букинском районе 76-летнюю Каныгуль Сатыбалдиеву перезахоронили в третий раз, другом месте из-за того, что ни на мусульманском, ни на христианском месте не нашлось места для усопшей.
Сатыбалдиева умерла 13 октября и ее похоронили на мусульманском кладбище, однако жители села Сары-Талаа выступили против ее захоронения. Затем тело было предано земле на христианском кладбище, но и там выступили против заявив, что умершая не была их единоверцем.

Родственники умершей заявляют, что ее тело из мусульманского кладбища выкопали по инициативе местных имамов.

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Кыргызстан

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