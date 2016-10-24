Президента просят выделить земли для захоронения кыргызов христиан

Граждане обратились президенту Алмазбеку Атамбаеву, выделить землю для захоронения кыргызов христиан во всех районных центрах Кыргызстана. Об этом говорится в петиции направленная президенту.

В петиции сообщается, что вот уже более 13 лет в стране остро стоит проблема с захоронением кыргызов, которые не исповедуют ислам.

«Есть несколько случаев когда уже похороненного человека заставляли выкопать. Последний случай в Ала-буке превосходит все рамки человечности. В интернете большой резонанс. Эти случаи приносят большие мучения родственникам умерших, дают десяткам тысяч христианам-протестантам Кыргызстана чувство незащищенности, создают опасные конфликтные ситуации и наносят ущерб имиджу нашей страны как демократического государства», — говорится в петиции.

Протестанты считают, что эту проблему можно решить просто.

«Дать указание о выделении участков рядом с существующими мусульманскими кладбищами во всех районных центрах для представителей всех конфессий и атеистов. Прошу вас помочь решить этот вопрос», — обратились они.

Петицию подписали уже около 300 человек.

Напомним, в Ала-Букинском районе 76-летнюю Каныгуль Сатыбалдиеву перезахоронили в третий раз, другом месте из-за того, что ни на мусульманском, ни на христианском месте не нашлось места для усопшей.

Сатыбалдиева умерла 13 октября и ее похоронили на мусульманском кладбище, однако жители села Сары-Талаа выступили против ее захоронения. Затем тело было предано земле на христианском кладбище, но и там выступили против заявив, что умершая не была их единоверцем.

Родственники умершей заявляют, что ее тело из мусульманского кладбища выкопали по инициативе местных имамов.